الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران تكشف عن صاروخ جديد في هجومها الأخير على إسرائيل

الصواريخ التي أطلقتها
الصواريخ التي أطلقتها إيران، فيتو

أفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، استنادًا إلى مصادرها، بأن الصواريخ التي أطلقتها إيران تضمنت صواريخ من نوع "خيبر شكن".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن صاروخًا سقط في منطقة "هشارون" بوسط إسرائيل وارتفاع عمود دخان كثيف في منطقة غوش دان ضمن تل أبيب الكبرى.

وفي أعقاب القصف الإيراني، أفاد إعلام عبري بعدم ورود تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، فيما بدأت فرق البحث والإنقاذ عمليات التحقق في المواقع المستهدفة.

 

وتلقت منظمة الإطفاء والإنقاذ بلاغات عن اندلاع عدة حرائق في مناطق مفتوحة شمال ووسط إسرائيل.

وأكدت التقارير أن فرق الإطفاء في طريقها إلى مواقع الحرائق للتعامل مع الحوادث الناجمة عن القصف.

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وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية خيبر شكن إيران

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