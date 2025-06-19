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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: 137 مصابًا في مختلف مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية اليوم

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم عن ارتفاع عدد جرحى الصواريخ الإيرانية على تل أبيب اليوم إلى 137 مصابا.

الهجوم الصاروخي الإيراني

وعلى الجانب الأخر أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، بأن مواد خطيرة تسربت جراء استهداف مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بالنقب بصواريخ إيرانية. 

وحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإنه عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أصاب المستشفى تم الاشتباه في تسرب مواد خطرة، في الطابق العلوي من المبنى، وقد بدأت الشرطة بإجلاء السكان من موقع الحادث.

ضربات عسكرية ضد إيران

وكان مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي، قال إنه في حال تدخلت الولايات المتحدة وشنت ضربات عسكرية ضد إيران، فسيتعين على طهران استخدام "جميع أدواتها للدفاع عن نفسها".

طهران سيتعين عليها استخدام أدواتها للدفاع عن نفسها

ونقلت وكالة ""إسنا" الإيرانية للأنباء قول آبادي: "إن الولايات المتحدة إذا تدخلت لدعم إسرائيل، فإن طهران سيتعين عليها استخدام أدواتها للدفاع عن نفسها وتعليم المعتدين درسًا". 

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