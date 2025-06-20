الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لحظة استخراج طفلة على قيد الحياة من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة (فيديو وصور)

لحظة انتشال طفلة
لحظة انتشال طفلة على قيد الحياة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في استخراج طفلة (حور - 6 سنوات) من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة، وذلك بعد أكثر من 8 ساعات من أعمال البحث عن الضحايا، وبمجرد خروجها، تم نقلها مباشرة إلى سيارة الإسعاف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

ورصدت عدسة "فيتو" لحظة إنقاذ الطفلة وسط تصفيق وهتافات الأهالي، في مشهد إنساني مؤثر.


وتواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث عن ضحايا آخرين أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال جثمان “خياط” ظل عالقا داخل ورشته تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة لعدة ساعات.

كما نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج 8 أشخاص أحياء من أسفل عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، وتم نقلهم الى المستشفى، وجارٍ البحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقارات.

وحصلت “فيتو” على أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، الذى أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء ضحايا انهيار عقارات حدائق القبة

والمصابون هم: يونس كريم أحمد 3 سنوات، مصاب باختناق، ليلى أحمد عبد العال مصابة باختناق، نوني عباس علي إسماعيل 62 سنة، مصاب باختناق، وسيدة محمد السيد، 60 سنة، مصابة باختناق، وأحمد محمد الليثي، 50 سنة، مصاب باختناق من الدفاع المدني، ومحمد المرشدي محمد 40 سنة، مصاب باختناق من وحدة الحماية المدنية، ووفاة كريم أحمد عبد الحميد، ويبلغ 34 سنة، ووفاة آخر.

 

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في استخراج جثتين و13 ناجيًا من أسفل أحد عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، وتم نقل الناجين إلى المستشفى.

انهيار عقارات حدائق القبة
انهيار عقارات حدائق القبة

وصول مدير أمن القاهرة لموقع عقارات حدائق القبة

وكان اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وصل إلى موقع انهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع للإشراف المباشر على جهود فرق الإنقاذ والإغاثة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

انهيار عقارات حدائق القبة
انهيار عقارات حدائق القبة

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العقارات المجاورة لـعقارات حدائق القبة المنهارة من السكان تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

انهيار عقارات حدائق القبة
انهيار عقارات حدائق القبة

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عقارات حدائق القبة المنهارة عقارات حدائق القبة حدائق القبة الحماية المدنية بالقاهرة

مواد متعلقة

عقارات حدائق القبة المنهارة، انتشال جثمان "خياط" علق داخل ورشته تحت الأنقاض (صور)

عقارات حدائق القبة المنهارة، استخراج 8 أشخاص من تحت الأنقاض (صور)

عقارات حدائق القبة المنهارة، الحماية المدنية تكثف جهودها لإنقاذ "خياط" عالق داخل ورشته (فيديو وصور)

الوضوء أنقذ حياته، أحد الناجين من انهيار عقارات حدائق القبة يكشف التفاصيل (فيديو)

أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

شاهدة عيان على انهيار عقارات حدائق القبة: "عفش عروسة راح تحت الأنقاض" (فيديو)

لحظة استخراج جثتين و13 ناجيًا بعقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

بوتين: العالم يتجه إلى حرب عالمية ثالثة

مواعيد انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026 (إنفوجراف)

توقف مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي بسبب الظروف الجوية

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

زغلول صيام يكتب: الأسباب الحقيقية لخسارة الأهلي في المونديال.. من صحاف العراق الي صحافين قهوة ميامي .. يا قلبي لاتحزن!

ماذا سيحدث في إيران؟ مقال لسيمور هيرش يكشف سيناريوهات الأيام القادمة

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الجمعة 20-6-2025 في الأسواق

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية، تعرف عليها

سعر القصدير اليوم الجمعة 20-6-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟، الأزهر يجيب

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة ومفرحة قادمة

دعاء الجمعة لحفظ النفس والأولاد ووقايتهم من الشرور

المزيد
الجريدة الرسمية