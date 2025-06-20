الجمعة 20 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات انهيار عقارين في حدائق القبة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة وتصدع عقار ثالث جزئيًا كان مجاورًا لهما، حيث تواصل قوات الحماية المدنية جهودها في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي باتخاذ اللازم نحو مساعدة الأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

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