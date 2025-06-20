شاهدة عيان على انهيار عقارات حدائق القبة: "عفش عروسة راح تحت الأنقاض" (فيديو)

روت إحدى شهود العيان من أهالي منطقة حدائق القبة تفاصيل مؤثرة عن لحظات ما قبل انهيار 3 عقارات، مؤكدة أن إحدى العرائس المقيمات في أحد العقارات المنهارة تمكنت من إخراج بعض من عفشها قبل دقائق من الكارثة.

وقالت الشاهدة في تصريحات لـ"فيتو": "العروسة كانت لسه ناقلة حاجتها من كام يوم، لحقت تاخد حاجات بسيطة، بس باقي الجهاز كله راح تحت الأنقاض، يعني تعب سنين ضاع في لحظة".

وأضافت الشاهدة أن العروس كانت تستعد للزواج خلال أيام، وكانت تسكن مع أسرتها في العقار الثاني الذي انهار، مشيرة إلى أن حالة من الحزن الشديد خيمت على الجميع بعد الحادث، خاصة أن الأسرة كانت تبني آمالًا كبيرة على هذا اليوم.

انهيار 3 عقارات في حدائق القبة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأجلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقارات حدائق القبة المنهارة تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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