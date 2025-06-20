مأساة في الحي الشعبي.. انهيار عقارات حدائق القبة.. مصرع شخصين وإنقاذ 13 آخرين من أسفل الركام

شهدت منطقة حدائق القبة محافظة القاهرة مع أذان ظهر الجمعة انهيار عقارين بشارع أبو سيف المتفرع من شارع الخليج المصري بجوار مغسلة عزوز، ثم انهيار العقار الثالث جزئيا وتصدع الرابع، في لحظات تحول وقت صلاة الجمعة إلى حالة من الرعب والصراخ على الضحايا أسفل الـ3 عقارات، وقوات الحماية المدنية بالقاهرة تسابق الزمن لإنقاذ الضحايا، وتمكنت من إنقاذ 13 شخصا من الموت إلى الحياة بأعجوبة، وجارٍ البحث عن باقى الضحايا.



وحصلت “فيتو” على أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة الذى أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



انهيار عقارات حدائق القبة

أسماء ضحايا انهيار عقارات حدائق القبة

والمصابون هم: يونس كريم أحمد 3 سنوات، مصاب باختناق، ليلى أحمد عبد العال مصابة باختناق، نوني عباس علي إسماعيل 62 سنة، مصاب باختناق، وسيدة محمد السيد، 60 سنة، مصابة باختناق، وأحمد محمد الليثي، 50 سنة، مصاب باختناق من الدفاع المدني، ومحمد المرشدي محمد 40 سنة، مصاب باختناق من وحدة الحماية المدنية، ووفاة كريم أحمد عبد الحميد، ويبلغ 34 سنة، ووفاة آخر.

انهيار عقارات حدائق القبة



انهيار عقارات حدائق القبة

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في استخراج جثتين و13 ناجيًا من أسفل أحد عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، وتم نقل الناجين إلى المستشفى.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة.

وسمحت قوات الحماية المدنية، لسكان 3 عقارات منهارة في حدائق القبة بالبحث عن متعلقاتهم الشخصية، وسط الركام، وانتشار أمني مكثف لحمايتهم.

وصل فريق من الهلال الأحمر إلى موقع انهيار جزئي لعقار ثالث مجاور لـ عقاري حدائق القبة المنهارين، لتقديم يد العون للمصابين والبحث عن الضحايا، تحت الأنقاض.

انهيار عقارات حدائق القبة

وصول محافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة لموقع عقارات حدائق القبة

وصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى موقع انهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع بمنطقة حدائق القبة، يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

انهيار عقارات حدائق القبة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

انهيار عقارات حدائق القبة

انهيار عقارات حدائق القبة

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العقارات المجاورة لعقارات حدائق القبة المنهارة من السكان تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

انهيار عقارات حدائق القبة

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشفت معاينة نيابة حدائق القبة لعقارين منهارين بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة أن المنزلين عبارة عن مبانٍ قديمة منذ القرن الماضي ومتهالكة، وصادر لأحدهما قرار ترميم والآخر إزالة ولم ينفذا.

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