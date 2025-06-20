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حوادث

شاهد عيان على انهيار عقارات حدائق القبة: "صديقي وزوجته المريضة تحت الأنقاض" (فيديو)

عقارين حدائق القبة
عقارين حدائق القبة المنهارين، فيتو

كشف عدد من شهود العيان لـ"فيتو" تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، والذي أسفر عن انهيار عقارين بالكامل، وانهيار ثالث جزئيًا، وتصدع رابع.

شهود عيان يكشفون تفاصيل انهيار العقارات بحدائق القبة

روى شاهد العيان عاطف سيد غريب، الذي يقطن في العقار المقابل للمنازل المنهارة، تفاصيل اللحظات الأولى للحادث قائلًا: "كنت أتهيأ لصلاة الجمعة وأتوضأ، عندما سمعت صوتًا عاليًا مدويًا وسقوط الحطام، فانتشر الغبار والدخان داخل شقتي".

وأضاف: "في تلك اللحظة أسرعت لقطع التيار الكهربائي عن الشقة احتياطًا، ثم خرجت لأرى ما حدث، فوجدت الغبار يملأ المكان وثلاثة منازل قد انهارت".

واستطرد قائلًا: "أحد المنازل المنهارة كان سكانه قد أخلوه منذ أقل من شهر بعد الحديث عن ضرورة إخلائه، لكن عندما انهار سحب معه منزلين متجاورين بساكنيهما، ولا نعلم حتى الآن وضع من تحت الأنقاض".

وأعرب شاهد العيان عن قلقه على السكان المحتجزين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى معرفته ببعضهم، منهم صديقه "عم علي" وزوجته المريضة التي تعاني من صعوبة في الحركة.

وأوضح أن المنازل المنهارة تضم سكانًا آخرين، بما في ذلك منزل الحاج مصطفى غالي، مشيرًا إلى أن المباني المنهارة تتكون من أربعة إلى خمسة طوابق.

انهيار 3 عقارات في حدائق القبة

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت  قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأجلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقارات حدائق القبة المنهارة تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية. 

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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