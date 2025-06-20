الجمعة 20 يونيو 2025
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محافظات

ضبط مخالفات في صيدليتين خلال حملة لهيئة الدواء بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع فرع هيئة الدواء حملة مكبرة للمرور على الصيدليات وفحص الأدوية وكذا فحص تراخيص مزاولة المهنة. 

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المستهدف من الحملة 

واستهدفت الحملة التي أقيمت تحت إشراف شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وبالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة دكتورة أميرة عبدالله الصيدليات الواقعة في نطاق حي ثان بمدينة الإسماعيلية. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

الهدف من الحملة 

وتهدف الحملة للتأكد من صلاحية ومطابقة الأدوية للمواصفات والمعايير الدولية، والتأكد من إدارة الصيدليات عن طريق دكتور صيدلي، ووجود فواتير خاصة بجميع الأدوية في الصيدليات، وكذلك حفظ الأدوية بالطريقة الصحيحة والمناسبة.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة على الصيدليات 

وأسفرت الحملة عن، ضبط صيدليتين بحي ثان الإسماعيلية، يتم إدارتهم بدون دكتور صيدلي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك، وجار الرقابة والمتابعة المستمرة. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمراقبة كافة الأنشطة التجارية والتي تتعلق بصورة مباشرة مع صحة المواطن الإسماعيلي؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومن أجل التأكد من جودة كافة السلع المقدمة للمواطنين. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية شنت حملة للمرور على المطاعم والثلاجات الملحقة لها؛ للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية.

نتائج الحملة على المطاعم

وترأست الحملة شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، برئاسة دكتورة هانم سالم. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، ومحضرين عدم الالتزام بالأسعار، محضر حرز مأكولات بحرية، ومحضر إخطار ثلاجة.  

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الاسماعيلية بالاسماعيلية تموين الاسماعيلية الصيدليات الأدوية هيئة الدواء المصرية

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