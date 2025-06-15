توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة بالقنطرة شرق الإسماعيلية لمقر اللجان (صور)

وفرت الوحدة المحلية لمدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، عدد من الاتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة من المدينة إلى مقر لجانهم بالقنطرة غرب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

توجيهات من محافظ الإسماعيلية بتوفير وسائل مواصلات

وكان محافظة الإسماعيلية قد وجه بضرورة توفير وسائل مواصلات لطلاب الثانوية العامة القاطنين بالأماكن البعيد وذلك لضمان وصولهم لمقر اللجان الامتحانية في الموعد المحدد للامتحانات.

جانب من توفير الاتوبيسات، فيتو

وأكد على أهمية تواجد الطلبة قبل بدء الامتحان بوقت كاف لإتمام عمليات التفتيش ودخول الطلاب إلى اللجان بسهولة ويسر.



طلاب الإسماعيلية يؤدون اليوم امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية



يؤدى طلبة وطالبات الثانوية العامة، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وذلك في أول يوم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.



وكانت قد أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، كافة التجهيزات الخاصة بلجان الثانوية العامة والتي تنطلق اليوم.



ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على انتهاء المحافظة من الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي تستمر حتى الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥، وذلك خلال متابعته لخطة تأمين المحافظة لامتحانات الثانوية العامة من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

جانب من توفير الاتوبيسات، فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية ومدير إدارة الحماية المدنية، ووكلاء وزارة ومديري عموم مديريات (التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، وفرع هيئة الإسعاف المصرية) ورئيس قطاع الشبكات الشمال والجنوب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية والجهات المعنية بالاجتماع.

متابعة كافة التنسيقات

و تابع المحافظ كافة التنسيقات النهائية من خلال الشبكة الوطنية بين غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية كل في نطاقه؛ لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان.

ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة آمنة وملائمة للطلاب، موجهًا بتعقيم جميع مقار اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية ومتطوع من الهلال الأحمر بكل لجنة، لتقديم الدعم الطبي والنفسي.

وكلَّف محافظ الإسماعيلية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس بشكل مستمر.

تشكيل غرفة عمليات



وأكد أكرم على ضرورة ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما يحقق التنسيق الكامل لكافة الجهات المعنية؛ لتلافي أي ملاحظات أو بلاغات في وقتها.

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