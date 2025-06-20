الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

مسئول إيراني رفيع المستوى: تصفير تخصيب اليورانيوم مرفوض قطعا

النووي الايراني
النووي الايراني

 صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، بأن طهران مستعدة لبحث مسألة تقييد تخصيب اليورانيوم.

 

وأوضح هذا المسؤول أن "دور القوى الأوروبية أصبح الآن أكثر بروزًا، لأن طهران في ظل الهجمات الإسرائيلية لا تميل إلى التعامل مع الولايات المتحدة"، مضيفًا: "يجب أن نستمع إلى مبادرة الدول الأوروبية الثلاث بشأن الملف النووي".

 

وأكد قائلًا: "تصفير التخصيب مرفوض تمامًا، لا سيما في هذا الوقت الذي تتعرض فيه إيران لهجمات من قبل إسرائيل".

 

الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني استهدف مقر الأمن الداخلي في طهران خلال الأسبوع الجاري

 أعلن الجيش الإيراني أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف في وقت سابق من  الأسبوع الجاري في طهران مقر “الأمن الداخلي” ومقر “الوحدة الخاصة للأمن الداخلي” الإيرانيين.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذه الأجهزة الأمنية تُعدّ جزءًا من القوات المسلحة الإيرانية.

‏إيران: سنقيد الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية لأسباب أمنية

وقالت السلطات في ‏إيران اليوم الجمعة إنها ستقيد الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية لأسباب أمنية.

خلل بتشغيل الطائرات الإسرائيلية المسيّرة

وأمس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن وقف السلطات خدمة الإنترنت أدى لخلل بتشغيل الطائرات الإسرائيلية المسيّرة الصغيرة.

وقالت نقلا عن مصدر مطلع: توقف الإنترنت أدى لخلل بالاستهدافات التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية التي كانت تعمل بناءً على معلومات المسيّرات.

انقطاع الإنترنت في المحافظات الإيرانية

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن ورود تقارير بشأن انقطاع واسع في الإنترنت في المحافظات الإيرانية.

الحرب غير المسبوقة بين البلدين

وتوعدت إيران، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

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اليورانيوم مسؤول ايراني طهران الهجمات الإسرائيلية تخصيب اليورانيوم

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