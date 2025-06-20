إسرائيل تعلن اغتيال عالم نووي إيراني جديد في طهران

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اغتيال عالم نووي إيراني جديد في طهران، جراء الهجمات التي شنتها تل أبيب هذا الصبح.

الدفاع الإيرانية: كل منشآتنا تواصل عملها بقوة رغم هجمات إسرائيل

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، أن كل منشآتها تواصل عملها بقوة رغم هجمات إسرائيل على صناعاتها العسكرية.

أكدت وكالة فارس للأنباء، أن وزارة الدفاع الإيرانية قالت إنها جهزت القوات المسلحة بكل احتياجاتها للقتال لعدة سنوات.

وأضافت وزارة الدفاع الإيرانية: “كل منشآتنا تواصل عملها بقوة رغم الهجمات المتواصلة على صناعاتنا العسكرية”.

مركز جاف يام نيجيف التكنولوجي

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن طهران استهدفت في هجوم صاروخي على بئر السبع مركز جاف يام نيجيف التكنولوجي، مشيرة إلى أن المركز المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة.

سقوط صاروخ إيراني على مدينة بئر السبع

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يجري تحقيقا بشأن سقوط صاروخ إيراني على مدينة بئر السبع فجر اليوم الجمعة دون اعتراضه، مما خلف عشرات الإصابات.

وأقر جيش الاحتلال بأن الصاروخ الإيراني سقط مباشرة في بئر السبع ولم يتم اعتراضه، في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الصاروخ كان يحمل رأسا متفجرا وزنه أكثر من 300 كيلوجرام.

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