إيران تعلن اعتقال 6 عميلات للموساد قبل هروبهن من البلاد

أعلنت القوات الأمنية في إيران، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من اعتقال 6 نساء قالت إنهن "عميلات" لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي " الموساد".

وبحسب وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، جرت عملية الاعتقال في الشريط الحدودي لمدينة "قصر شيرين" بمحافظة "كرمانشاه" غرب ايران.

وقال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في مدينة "سربل ذهاب"، العقيد مجتبى كاكائي، إن "النساء اللاتي ألقي القبض عليهن كنّ يعتزمن الهرب من البلاد".

وأضاف أنه "جرى اعتقالهن بالتنسيق بين دائرة الأمن واستخبارات الحرس الثوري في مدينة قصر شيرين"، مشيرًا إلى أنه "سيتم الإعلان لاحقًا عن المزيد من التفاصيل حول هؤلاء العميلات".

بالتوازي مع ذلك، أعلنت قوات الأمن الإيرانية أنها اعتقلت 16 عميلًا في محافظة "لرستان" قالت إنهم "يعملون لصالح إسرائيل".

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة جهارمحال وبختياري الإيرانية، اعتقال 16 عميلا يكونون "شبكة تنشط في مجال الطائرات المسيرة الصغيرة" في المحافظة.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد "تمكن جهاز استخبارات إيراني، خلال عملية استخبارية دقيقة، من رصد شبكة تنشط في مجال الطائرات المسيّرة الصغيرة كانت تقوم بـ"أنشطة مشبوهة" داخل المحافظة، حيث جرى اعتقال جميع أفرادها بأمر من الجهات القضائية المختصة".

وفي بيان له، ذكر جهاز الاستخبارات، أن "هذه الشبكة التي تم تفكيكها كانت تشكّل تهديدًا أمنيًا حقيقيًا، وقد تم توجيه ضربة استباقية لها ضمن سلسلة من الإجراءات الاستخبارية داخل المحافظة".

وأشار البيان إلى أن المعلومات المتوفرة تثبت استغلال إسرائيل للطائرات المسيّرة الصغيرة، خصوصًا من طراز "كوادكوبتر" والطائرات من دون طيار، لاستهداف المصالح الإيرانية.

وكانت قيادة قوى الأمن غرب محافظة طهران أعلنت، الخميس، اعتقال 24 شخصًا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، إضافة إلى إسقاط 16 طائرة مسيّرة صغيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت القيادة، في بيان لها، إن هذه العملية تمت بعد رصد دقيق ومتابعة أمنية على مدار الساعة، بالتعاون مع المواطنين والتقارير الاستخبارية.

وأضافت: "المعتقلون متهمون بالتجسس الإلكتروني والميداني، ومحاولة بث الشائعات، وتضليل الرأي العام، وتشويه صورة النظام في الفضاء الحقيقي والافتراضي، وقد تم تسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة".

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