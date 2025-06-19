مجيد خادمي رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري

أفادت وكالة فارس، بأن قائد الحرس الثوري الإيراني عين العميد مجيد خادمي رئيسًا جديدًا لجهاز استخبارات الحرس.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن علي الخامنئي المرشد العام الإيراني عيَّن العميد محمد كرمي قائدًا للقوات البرية في الحرس الثوري.

المكانة الرفيعة التي يحتلها المرشد في العالم الإسلامي

وأصدر “حزب الله” في وقت سابق بيانًا شديد اللهجة ردّ فيه على تصريحات وتهديدات اعتبرها مهينة ومسيئة للمرجع الديني الأعلى في إيران، الإمام علي الخامنئي، مؤكدًا أن هذه الإساءات تمسّ بمشاعر مئات الملايين من المؤمنين والمحبين، وتعبّر عن جهل فاضح بالمكانة الرفيعة التي يحتلها المرشد في العالم الإسلامي.

وقال البيان: "يبدو أنَّ بعض المتصدّين في بلدانهم لا يعرفون المكانة العظيمة والواسعة للمرجع الكبير والولي الإمام القائد الخامنئي ‏على مستوى إيران والأمة الإسلامية والعالم، وعلى مستوى الشعوب الإسلامية والحرَّة".

إساءة إلى مئات الملايين من المؤمنين والمحبِّين والمرتبطين بالإسلام

وفي ردِّه على تهديدات بالقتل وُجِّهت مؤخرًا، وصف الحزب هذه التصريحات بأنها "حماقة وتهوّر" لها عواقب وخيمة، وأضاف: "إنّ التهديد بالقتل حماقة وتهوّر، له عواقب وخيمة، وعلى الرغم من سخافته وانحطاط مستوى من يُهدّد، فإنّ مجرّد ‏النطق به فيه إساءة إلى مئات الملايين من المؤمنين والمحبّين والمرتبطين بالإسلام وخط الأصالة والمقاومة والعزّة، ‏وهو مستنكرٌ ومُدان بأبلغ عبارات الإدانة".

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