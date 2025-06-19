فوائد الكركديه البارد، مشروب سحري مدر طبيعي للبول ويخفض الوزن

فوائد الكركديه البارد، الكركديه البارد مشروب سحري ومن أبرز المشروبات الشعبية في مصر، ويتمتع بمذاق لاذع ومنعش في فصل الصيف، كما يتميز الكركديه بفوائد صحية عديدة، تجعله أكثر من مجرد مشروب تقليدي.

فوائد الكركديه البارد

وكشف المعهد القومي للتغذية عن اهم فوائد الكركديه البارد منها:

1. خفض ضغط الدم المرتفع

الكركديه البارد له قدرة على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، خاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. وينصح بتناوله بدون سكر أو بسكر خفيف لمن يعانون من الضغط.

2. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي على مركبات مثل الأنثوسيانين والفلافونويد، وهي مضادات أكسدة قوية تحمي الجسم من تلف الخلايا وتقلل من الالتهابات المزمنة.

3. تعزيز صحة القلب

الكركديه يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يدعم صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

4. يدعم وظائف الكبد

أظهرت دراسات أن الكركديه يساهم في تحسين وظائف الكبد، ويعمل على تقليل ترسب الدهون فيه، ما يساهم في وقايته من الأمراض.

5. مدر طبيعي للبول

اكد معهد التغذية أنه يساعد الكركديه على التخلص من الأملاح الزائدة والسوائل المحتبسة في الجسم، مما يخفف من الانتفاخات ويدعم الكلى.

6. يساعد على إنقاص الوزن

أشار معهد التغذية ان الكركديه البارد يساعد على تنظيم الشهية وتحفيز عملية التمثيل الغذائي، يمكن أن يكون الكركديه مفيدًا في برامج الحمية الغذائية.

7. محاربة البكتيريا

يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، ما يجعله مفيدًا في دعم الجهاز المناعي والوقاية من بعض العدوى البسيطة.

الكركديه



أكد معهد التغذية ضرورة استشارة الطبيب قبل تناوله بشكل منتظم لمرضى القلب أو الحوامل، كما أن الكركديه البارد لا يغني عن العلاج الدوائي، لكنه يمكن أن يكون مكمل مفيد

ورغم الشهرة الواسعة لمشروب الكركديه البارد وفوائده المتعددة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة، خاصة إذا تم استهلاكه دون وعي أو رقابة طبية.

أضرار الإفراط في الكركديه

وتشمل أضرار الإفراط في الكركديه

1. هبوط حاد في ضغط الدم

الكركديه معروف بتأثيره القوي في خفض ضغط الدم، ما يجعله مفيدًا لمرضى الضغط المرتفع، لكن تناوله بكميات مفرطة قد يسبب هبوطًا حادًا في ضغط الدم، ما يؤدي إلى دوخة، غثيان، إرهاق، وفي الحالات الشديدة قد يصل الأمر إلى فقدان الوعي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون أصلًا من انخفاض الضغط.

2. تأثيرات على القلب

تناول كميات كبيرة من الكركديه البارد بانتظام قد يؤثر على معدل ضربات القلب، ويسبب اضطرابات قلبية بسيطة مثل خفقان القلب أو بطء في النبض، خصوصًا عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية قلبية.

3. تداخلات دوائية خطيرة

الكركديه قد يتداخل مع بعض الأدوية، مثل:

أدوية ضغط الدم.

أدوية مدرة للبول.

أدوية السكري.

أدوية مضادة للفيروسات مثل علاج فيروس C وهذا التداخل قد يقلل من فعالية الأدوية أو يضاعف تأثيرها، مما يعرض المريض لمضاعفات خطيرة.



4. خطر على الحوامل

الإفراط في تناول الكركديه قد يسبب انقباضات في الرحم، وهو ما يمثل خطر على الحوامل، خاصة في الشهور الأولى، حيث يمكن أن يزيد من احتمالية الإجهاض أو الولادة المبكرة.

5. تأثيره على مستويات السكر

رغم أن البعض يستخدمه كمشروب مساعد في خفض مستويات السكر، إلا أن تناوله بإفراط قد يؤدي إلى هبوط مفاجئ في سكر الدم، مما يسبب دوارًا وشعورًا بالتعب، خصوصا لمرضى السكري الذين يتناولون أدوية منظمة للسكر.

6. تأثير على الكبد والكلى

الإفراط في استهلاك الكركديه لفترات طويلة قد يرهق الكبد أو الكلى، خاصة عند وجود مشاكل صحية مسبقة، كما قد تؤدي المركبات النشطة فيه إلى تهيج الكلى في بعض الحالات.



أوضح معهد التغذية أن الاعتدال بتناول كوب إلى كوبين يوميًا يعتبر آمنًا لمعظم الناس.

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