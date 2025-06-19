ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي فنيا قبل ساعات من مواجهة بالميراس بكأس العالم للأندية

عقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك لمراجعة التعليمات الفنية قبل مواجهة بالميراس البرازيلي اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وقام المدير الفني بمراجعة خطة اللعب والتكليفات الخاصة بكل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء، وطالب اللاعبين بالتركيز التام خلال أحداث اللقاء، كما شرح بعض نقاط القوة والضعف في الفريق البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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