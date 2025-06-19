الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي فنيا قبل ساعات من مواجهة بالميراس بكأس العالم للأندية

خوسيه ريبييرو
خوسيه ريبييرو

 عقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك لمراجعة التعليمات الفنية قبل مواجهة بالميراس البرازيلي اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وقام المدير الفني بمراجعة خطة اللعب والتكليفات الخاصة بكل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء، وطالب اللاعبين بالتركيز التام خلال أحداث اللقاء، كما شرح بعض نقاط القوة والضعف في الفريق البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خوسيه ريبيرو الأهلي كأس العالم للأندية بالميراس البرازيلي بالميراس

مواد متعلقة

تمديد استثنائي لبث قناة الأهلي بعد مباراة بالميراس بسبب صعوبات فنية

كيف تشاهد مباراة الأهلي وبالميراس، تردد القنوات الناقلة

الأكثر قراءة

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

فضيحة في قطاع البترول.. انهيار حفار في رأس غارب يكشف ثغرات في الرقابة (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 19 يونيو 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 72 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الخميس 19 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

قرارات حاسمة لمحافظ بني سويف بعد كارثة الرسوب الجماعي بالإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. يحيى الشبيه، أقرب الناس شبها بجده صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

المزيد
الجريدة الرسمية