تمديد استثنائي لبث قناة الأهلي بعد مباراة بالميراس بسبب صعوبات فنية

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على تمديد بث قناة الأهلي حتى الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، وذلك بصفة استثنائية، لضمان التغطية الإعلامية الجيدة لهذا الحدث الرياضي الدولي.

قناة النادي الأهلي

وجاءت ذلك نظرًا لما أفادت به قناة النادي الأهلي من وجود بعض الصعوبات التقنية في نقل الرسالة المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية، وطلبت إدارة القناة السماح بتأخير بدء الرسالة ثم انتهائها في تمام الواحدة صباحًا.

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