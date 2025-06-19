الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات للتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم صوت وأجهزة مخالفة في الدقهلية (صور)

حملة مكبرات صوت،
حملة مكبرات صوت، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة.

وشدد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها.

المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع 

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

شرق المنصورة يشن حملة لرفع الإشغالات والتصدي للتلوث السمعي 

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة أعمال حملة مكبرة على أجهزة الصوت بمركبات التوكتوك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، بمشاركة نواب رئيس الحي والإدارات المعنية بالحي، أسفرت عن ضبط ومصادرة 4 تابلوه سماعات، جهاز بازوكا، 4 جهاز جي ام كبير، 2 جي ام صغير، 3 سماعات.

حملة على التكاتك والموتوسيكلات والباعة الجائلين

وفي مدينة الكردي، قام  وائل عابد رئيس المدينة بمتابعة أعمال حملة على التكاتك والموتوسيكلات والباعة الجائلين، بإشراف إدارة الإشغالات ومشاركة الإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 13 جهاز بازوكا، 13 سماعة متنوعة، 3 هورن ميكروفون في حملة لضبط أجهزة التلوث السمعي بالمدينة.

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمدينة جمصة

الحكومة: نستعد لكل السيناريوهات المحتملة لأزمة المنطقة

تمي الامديد تشن حملة على التكاتك

وقام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، أسفرت عن ضبط 7 سماعات مختلفة، بالتنسيق مع الشرطة، وبإشراف نواب رئيس المدينة والإدارات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشغالات بالشوارع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية السيناريوهات المحتملة اللواء طارق مرزوق المراكز والمدن والاحياء المدن والاحياء الموتوسيكلات حملة لرفع الاشغالات رفع الاشغالات رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة شرق المنصورة محافظ الدقهلية مستوى المحافظة مركبات التوكتوك محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

في حضور بيت العائلة، الإسماعيلية الأزهرية تكرم رئيس الإدارة المركزية لبلوغه سن التقاعد (فيديو وصور)

الصحة تحذر من 5 شائعات عن استخدام اللولب النحاسي كوسيلة لتنظيم الأسرة

92.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

أخبار الفن اليوم، ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته، محمد رمضان يعلن تأجيل حفله في أمريكا، وفاة شقيق الفنان حسن يوسف

الأكثر قراءة

القناة 12 الإسرائيلية: بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة

أول رد من آيتن عامر على أنباء زواجها

بمشاركة رامي ربيعة، يوفنتوس يتلاعب بدفاع العين الإماراتي ويسقطه بخماسية بكأس العالم للأندية

إنتر ميامي يواجه بورتو في صراع صدارة المجموعة الأولى وفرص التأهل إلى دور الـ16

كأس العالم للأندية، يوفنتوس يقسو على العين الإماراتي برباعية في الشوط الأول

تعرف على قيمة الزيادة السنوية في الإيجار القديم

وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجارات في مدينتي مهرشهر وكرج قرب طهران

العالم يحبس أنفاسه، ترامب يعقد اليوم ثالث اجتماع بغرفة العمليات بشأن إيران

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

أحدث أسعار القصدير اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

جثث تحت الأنقاض.. تعالوا نعرف قصة انهيار عقار السيدة زينب باللي فيه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إصابة مباشرة لمبنى البورصة الإسرائيلية وسط تل أبيب ودمار واسع بصواريخ إيرانية