حملات للتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم صوت وأجهزة مخالفة في الدقهلية (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة.

وشدد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها.

المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

شرق المنصورة يشن حملة لرفع الإشغالات والتصدي للتلوث السمعي

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة أعمال حملة مكبرة على أجهزة الصوت بمركبات التوكتوك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، بمشاركة نواب رئيس الحي والإدارات المعنية بالحي، أسفرت عن ضبط ومصادرة 4 تابلوه سماعات، جهاز بازوكا، 4 جهاز جي ام كبير، 2 جي ام صغير، 3 سماعات.

حملة على التكاتك والموتوسيكلات والباعة الجائلين

وفي مدينة الكردي، قام وائل عابد رئيس المدينة بمتابعة أعمال حملة على التكاتك والموتوسيكلات والباعة الجائلين، بإشراف إدارة الإشغالات ومشاركة الإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 13 جهاز بازوكا، 13 سماعة متنوعة، 3 هورن ميكروفون في حملة لضبط أجهزة التلوث السمعي بالمدينة.

تمي الامديد تشن حملة على التكاتك

وقام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، أسفرت عن ضبط 7 سماعات مختلفة، بالتنسيق مع الشرطة، وبإشراف نواب رئيس المدينة والإدارات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.