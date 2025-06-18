الأربعاء 18 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمدينة جمصة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجولة مفاجئة لمدينة جمصة امتدت حتى ساعات الليل، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وتفقد المحافظ الكورنيش والممشى بمدينة جمصة، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف الخدمات اللازمة والدعم المطلوب لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بمدينة جمصة، وحسن استغلالها وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار والمصيفين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة.

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمدينة جمصة

وتفقد محافظ الدقهلية خلال زيارته المفاجئة عدد من الشوارع، وتفقد مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة، وشدد على سرعة الانتهاء من وسائل الاستحمام والحمامات على الشاطئ، وأكد على تواجد سيارات الإسعاف بالشاطئ وجاهزيتها لأي حالات طارئة، كذلك تفقد المشايات المؤدية للبحر، والتقى المواطنين واستمع إليهم مؤكدًا تلبية مطالبهم، وأكد ضرورة استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة.

تفقد المحافظ منطقة 15 مايو

كما شدد محافظ الدقهلية على منع وجود أي إشغالات بالشاطئ وشوارع المدينة التي يمكن أن تعوق حركة المرور والسير، ورفعها في حال وجودها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ووجه لرئيس المدينة بتوفير الدعم اللازم والمطلوب للمواطنين المقيمين والزوار، كذلك تفقد المحافظ منطقة 15 مايو، مؤكدا على العمل على توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين فيها.

تقديم أفضل الخدمات للمصطافين والزوار

وعقب جولة محافظ الدقهلية بمدينة جمصة، وجه الشكر للدكتور عمرو عبد العاطي رئيس المدينة وكافة العاملين فيها على الجهود المبذولة والواضحة في مستوى النظافة بالمدينة، وأكد ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى، واستمرار بذل الجهود خلال فترة الصيف، لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين والزوار وإظهار المدينة بالوجه والمظهر الحضاري اللائق بها.

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