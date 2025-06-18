الأربعاء 18 يونيو 2025
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محافظات

نائب محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لرئاسة مركز تمي الأمديد

جولة نائب محافظ الدقهلية،
جولة نائب محافظ الدقهلية، فيتو

قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم بزيارة مفاجئة لمدينة تمي الامديد، تفقد خلالها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، واستمع لبعض طلبات وشكاوى المواطنين ووجه بدراستها والعمل على سرعة حلها، كما أكد على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح.

نائب المحافظ المركز التكنولوجي الجديد بتمي الأمديد

كما تفقد نائب المحافظ المركز التكنولوجي الجديد، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية فيه وبدء تشغيله تيسيرا على المواطنين، وتفقد كذلك بعض إدارات الديوان شملت، إدارة الشئون الإدارية لمتابعة الانضباط في الحضور والانصراف بالمركز، وإدارة الشئون الهندسية، لمتابعة ملفات التصالح، وشدد على سرعة إنجاز كافة الملفات المقدمة، وتابع أعمال إدارة المتغيرات المكانية على الطبيعة، وتفقد إدارة التخطيط العمراني وأملاك الدولة لمتابعة ملفات التقنين، وإدارة الإيرادات لمتابعة معدل التحصيل.

 

رفع مستوى النظافة ببعض الوحدات القروية بتمي الامديد 

كما قام نائب المحافظ بجولة ميدانية بشوارع المدينة لمتابعة الحالة العامة للنظافة وأثنى على مستوى النظافة بشوارع المدينة، وتفقد عدد من الوحدات القروية شملت الوحدة المحلية بالبيضاء، والوحدة المحلية بالصفا، والوحدة المحلية بصدقا، ووجه برفع مستوى النظافة ببعض الوحدات القروية، كما تابع أعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء ضمن الموجة 26 لإزالة التعديات، ونقاط المتغيرات المكانية.

الجولات للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على الطبيعة

وأكد نائب المحافظ أن تلك الأعمال تأتي في إطار توجيهات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لمختلف القطاعات، والزيارات المفاجئة للمراكز والمدن والأحياء، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على الطبيعة.

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