الحكومة: نستعد لكل السيناريوهات المحتملة لأزمة المنطقة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع التطورات الإقليمية الجارية بدقة، وفي مقدمتها التصعيد بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن هناك طمأنة كاملة للمواطنين بأن الأوضاع في الداخل مستقرة، ولا توجد أية أزمات في السلع الأساسية أو الاحتياجات الإستراتيجية.

استعدادات الدولة لكافة السيناريوهات

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة MBC مصر، إلى أن كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي تناولت بشكل واضح استعدادات الدولة لكافة السيناريوهات المحتملة، مع التأكيد على استقرار السوق المحلي.

لجنة الأزمات تتابع من كثب.. وخطط طوارئ لكافة السيناريوهات

وأوضح الحمصاني أن لجنة الأزمات بالحكومة تواصل عملها بشكل مستمر، وتقوم برصد كل تطور اقتصادي أو سياسي في المنطقة، مشيرًا إلى وجود خطط محكمة للتعامل الاستباقي مع أي تطورات محتملة، سواء في الداخل أو على الصعيد الإقليمي.

خطة متكاملة للطاقة.. وسفن غاز مؤمنة للصيف

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشف متحدث الحكومة أن وزارة البترول وضعت خلال الأشهر الماضية خطة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، خاصة خلال فترة الصيف، بصرف النظر عن مجريات الصراع الإقليمي.

وأضاف أنه تم التعاقد على استقدام ثلاث سفن للغاز، وتم ربط إحداها فعليًا بشبكة الغاز القومية، ويجري حاليًا تجهيز السفينتين المتبقيتين لتدخل الخدمة في أسرع وقت.

الاستعدادات تمتد لنهاية الصيف

وأكد الحمصاني أن الخطة لا تقتصر على الفترة الحالية أو حتى نهاية أغسطس، بل تمتد حتى نهاية موسم الصيف بالكامل، مشددًا على أن الدولة المصرية لديها القدرة والإرادة على تأمين احتياجات المواطنين بشكل كامل، مهما بلغت التحديات.

خطة طوارئ شاملة قيد العرض

واختتم المتحدث باسم الحكومة حديثه بالإشارة إلى أن خطة الطوارئ الكاملة التي أعدّتها الحكومة سيتم عرضها خلال الأسبوع المقبل، وتتناول كل السيناريوهات المتوقعة والتحديات المحتملة، مؤكدًا أن الدولة مستعدة بالكامل لمواجهة أي تصعيد أو تطور في الأوضاع الإقليمية.

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