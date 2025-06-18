أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن مباراة بالميراس، الأحمر يتحدى اتحاد تنس الطاولة، حقيقة انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كأس العالم للأندية، أعلن النادي الأهلي رسميا، غياب لاعب جديد عن مباراة بالميراس البرازيلي، غدا الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الأهلي في بيان رسمي، أن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق سيغيب عن مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بسبب إصابته بكدمة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كوكا عدم قدرته على اللحاق بمواجهة الأهلي وبالميراس، لذلك قرر الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو، استبعاده من القائمة التي ستخوض المباراة.

وكانت الفحوصات الطبية قد أثبتت أيضًا إصابة طاهر محمد طاهر بشد في منشأ العضلة الأمامية، وبالتالي غيابه عن لقاء بالميراس.

كما تعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي، ليجري جراحة ويتأكد غيابه عن المباريات المتبقية في كأس العالم للأندية.

يشهد اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي أزمة كبيرة بسبب التراجع في قرار أحقية النادي الأهلي بضم لاعبي المنتخب يوسف عبد العزيز وخالد عصر، بعد صراع بينه وبين نادي إنبي.

وشهدت الساعات الأخيرة صدور قرار من اتحاد تنس الطاولة بتعليق مشاركة يوسف عبد العزيز وخالد عصر مع النادي الأهلي في نهائيات الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد في قراره أن التعليق جاء لحين صدور قرار نهائي من اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة للبت في أزمة قيد اللاعبين.

ورفض الأهلي قرار اتحاد تنس الطاولة متمسكا بحقه في مشاركة اللاعبين في نهائيات الدوري الممتاز خاصة وأن الاتحاد أقر في وقت سابق بأحقية القلعة الحمراء في قيد كل من يوسف عبد العزيز وخالد عصر.

خضع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، لجلسة تحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، وذلك على خلفية ما بدر منه مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام”.

وقام اللاعب بنشر تعليقات تتعلق بعلاقته بالنادي وظروفه الأخيرة، وهو ما اعتبرته الإدارة خرقًا واضحًا للوائح الداخلية التي تمنع اللاعبين من مناقشة الأمور الإدارية أو الفنية على السوشيال ميديا دون إذن مسبق، حفاظًا على استقرار الفريق واحترام التسلسل الإداري داخل النادي.

كشف مصدر مسئول بإدارة الكرة في النادي الأهلي عن حقيقة رحيل أحمد عبد القادر عن صفوف المارد الأحمر واقتراب انتقاله لنادي الزمالك حسب الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا.

وأكد المصدر أن عقد عبد القادر ممتد مع النادي الأهلي حتى الموسم المقبل ولا يحق له الانتقال لأي ناد إلا بموافقة الأهلي.

وأضاف المصدر أن عبد القادر كان من المقرر أن يتواجد مع بعثة الفريق في أمريكا للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية إلا أن عودته من قطر مصابا بعد انتهاء إعارته هناك أعاقت سفره مع الفريق.

وأشار إلى أن اللاعب يتماثل للشفاء وسيشارك مع الفريق بفترة الإعداد المقبلة وأن الإسباني خوسيه ريبيرو سيقوم بمتابعته ومتابعة جميع اللاعبين لتحديد القائمة النهائية.

شهدت مباراة الاتحاد وأهلي طرابلس في الدوري الليبي، اشتباكات بين لاعبي الفريقين خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الثانية، المؤهل لمرحلة التتويج في الدوري الليبي الممتاز.

وشهدت المباراة في الدقيقة 38، تسجيل نادي الاتحاد هدفا عن طريق اللاعب نوفل الزرهوني، ليقوم بالذهاب للاحتفال أمام دكة بدلاء نادي أهلي طرابلس مما أغضب الفريق المنافس.

وشهدت المباراة أجواء متوترة بعد نزول اللاعبين من دكة الاحتياط لأرضية الملعب للاشتباك مع لاعبي الاتحاد، والذي يتواجد في صفوفه اللاعب المصري محمود كهربا، حيث اشتعلت الأزمة بعدما اشتبك اللاعبين بالأيدي، مما اضطر حكم المباراة لمنح البطاقات الصفراء لعدد كبير من اللاعبين.

بعدها اقتحمت جماهير أهلي طرابلس الملعب في مشهد فوضوي، حيث تسبب الاقتحام في حالة من الذعر، ليتم على الفور إخلاء أرض الملعب، حيث غادر اللاعبون إلى غرف الملابس تحت حراسة أمنية مشددة، دون استكمال المباراة.

استقر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، إحالة أحمد الشيخ لاعب الفريق إلى التحقيق بعد ظهوره في مقطع فيديو يهاجم إدارة النادي بسبب عدم تحمل نفقات علاجه.

وقال أحمد الشيخ في حديثه عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "فضلت الرحيل للإسماعيلي رغم أنني كنت على وشك التوقيع إلى مودرن سبورت، ولكنني أحب الدراويش، وتقديرا لمكالمة مدربي السابق الراحل إيهاب جلال، عانيت من إصابة في غضروف الركبة مع بداية انضمامي للإسماعيلي ولعبت في شهر مارس/آذار 2024، رغم أنني لم أكن في أتم الجاهزية لحاجة الفريق لخدماتي".

وأضاف: "إصابتي تجددت وسافرت إلى ألمانيا للعلاج وأصبحت بحاجة لجراحة تنظيف الركبة وذهبت إلى قطر من أجل التأكد من حاجتي للجراحة وقررت العلاج هناك، ولم أحصل وقتها على أي أموال من الإسماعيلي، خضعت للجراحة والعلاج في قطر خلال شهر أغسطس/آب الماضي على نفقته الخاصة ووصلت تكلفة الجراحة إلى 600 ألف جنيه بخلاف العلاج، ولكن إدارة الإسماعيلي ترفض دفع مستحقات العلاج".

وأمضى: "قمت ببيع سيارتي من أجل الخضوع للعلاج، وانتظار الإسماعيلي أمر مهين وخاصة أنني حصلت على وعود لم يتم تنفيذها".

كأس العالم للأندية، حذر ويفرتون دا سيلفا، حارس فريق بالميراس البرازيلي، من صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي، التي تجمعهما غدا الخميس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتعادل الأهلي في اللقاء الأول أمام إنتر ميامي بدون أهداف، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة بورتو وبالميراس في المجموعة الأولى، حيث يمتلك كل فريق نقطة واحدة.

وقال ويفرتون في تصريحات نقلتها شبكة "UOL": "الأهلي فريق يلعب بروح جماعية منذ فترة طويلة، وهو معتاد على البطولات الكبرى، سننافس بدقة أكبر مجددًا لنحقق النجاح دفاعيًا وهجوميًا ونحقق الفوز، علينا أن نكون حذرين للغاية، وأن نفهم أسلوب لعبهم، وأن نسعى لمفاجأتهم بالفوز، وهذا هو المهم".

يواجه ليفربول أزمة قوية في الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي بسبب غياب هدافه محمد صلاح في عدة مباريات هامة خلال فترة كأس الأمم الإفريقية.



مباريات يغيب عنها محمد صلاح عن ليفريول

ومن المتوقع أن يغيب عن المباريات التالية خلال مشاركاته مع منتخب مصر في الأمم الأفريقية..

- ليفربول ضد توتنهام: المقرر إقامتها في 20 ديسمبر

- ليفربول ضد ولفرهامبتون واندررز: المقرر إقامتها في 27 ديسمبر

- ليفربول ضد ليدز يونايتد: المقرر إقامتها في 30 ديسمبر

وإذا تأهلت مصر إلى مرحلة خروج المغلوب، قد يغيب صلاح أيضًا عن:

- ليفربول ضد أرسنال: المقرر إقامتها في يناير إذا تأهلت مصر لدور الستة عشر

- ليفربول ضد فولهام: في 3 يناير، إذا تأهلت مصر إلى الدور ثمن النهائي

- ليفربول ضد أرسنال: في 7 يناير، إذا تأهلت مصر إلى ربع النهائي

- ليفربول ضد بيرنلي: في 17 يناير، إذا وصلت مصر إلى نصف النهائي

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