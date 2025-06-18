حارس بالميراس محذرا من خطورة الأهلي: يتمتع بمواصفات خاصة

كأس العالم للأندية، حذر ويفرتون دا سيلفا، حارس فريق بالميراس البرازيلي، من صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي، التي تجمعهما غدا الخميس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتعادل الأهلي في اللقاء الأول أمام إنتر ميامي بدون أهداف، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة بورتو وبالميراس في المجموعة الأولى، حيث يمتلك كل فريق نقطة واحدة.

وقال ويفرتون في تصريحات نقلتها شبكة "UOL": "الأهلي فريق يلعب بروح جماعية منذ فترة طويلة، وهو معتاد على البطولات الكبرى، سننافس بدقة أكبر مجددًا لنحقق النجاح دفاعيًا وهجوميًا ونحقق الفوز، علينا أن نكون حذرين للغاية، وأن نفهم أسلوب لعبهم، وأن نسعى لمفاجأتهم بالفوز، وهذا هو المهم".

واختتم: "ستكون هذه مباراتنا الثانية، والنتيجة الإيجابية ضرورية للتأهل، سنستعد جيدًا، مدركين أن الخصم يتمتع بمواصفات خاصة، وهو هنا لأنه خصم ثمين، إنه بطل، لقد واجهناه مرتين من قبل، ونعرف مدى صعوبة المباراة".

جدير بالذكر أن الأهلي التقى بالميراس مرتين خلال مسابقة كأس العالم للأندية 2021 و2022، حيث فاز الأهلي في اللقاء الأول بضربات الترجيح بنتيجة 3/2 في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث، بينما خسر الشياطين الحمر المواجهة الثانية في نصف نهائي المسابقة 2022، بهدفين دون رد.

مدرب بالميراس يجدد شكواه من ملعب مباراة الأهلي قبل لقاء الغد بكأس العالم للأندية

فيما يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني مباريات الأحمر بكأس العالم للأندية.

وذكر موقع ge palmeiras البرازيلي أن أبيل فيريرا، المدير الفني لفريق بالميراس، جدد شكواه من جفاف أرضية ملعب “ميتلايف” بولاية نيو جيرسي والذي سيستضيف المباراة؛ بسبب درجة الحرارة.

وأكد الموقع أن المدير الفني تحفَّظ مجددا على أرضية الملعب خاصة أنها تعاني من الجفاف وطول العشب على حد وصفه.

وبحسب الصحيفة المتخصصة في متابعة أخبار بالميراس، أبلغ المدير الفني للفريق برش الملعب بالمياه قبل التدريبات، وقبل اللقاء خاصة أن درجة الحرارة في نيو جيرسي عالية حيث تصل إلى 32 درجة مئوية.



أبيل فيريرا، المدير الفني لفريق بالميراس، فيتو

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بالميراس

من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية 2025 مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أو “يحيى عطية الله”، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، تريزيجيه، وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

وأقيمت أولى تدريبات الأهلي أمس على ملعب مدرسة بينجري في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت أمريكا (7:00 مساءً بتوقيت القاهرة).

وقاد التدريبات الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي حرص على إقامة المران في نفس توقيت مباراة بالميراس المقررة لها غدا الخميس على ملعب ميتلايف في نيويورك لتأقلم اللاعبين مع الأجواء المناخية وظروف المباراة.

كوكا يعاني من كدمة في الركبة

فيما قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، غاب عن مران الفريق اليوم، بسبب معاناته من كدمة في الركبة، تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة إنتر ميامي.

وأضاف أن كوكا اكتفى أمس بالتدريب في الجيم، ولم يشارك في المران الجماعي اليوم، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل عدم مشاركته في المران خوفًا من تفاقم الإصابة، وسوف يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.

وكان الأهلي افتتح مواجهاته بالبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.