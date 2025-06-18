شهدت مباراة الاتحاد وأهلي طرابلس في الدوري الليبي، اشتباكات بين لاعبي الفريقين خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الثانية، المؤهل لمرحلة التتويج في الدوري الليبي الممتاز.

وشهدت المباراة في الدقيقة 38، تسجيل نادي الاتحاد هدفا عن طريق اللاعب نوفل الزرهوني، ليقوم بالذهاب للاحتفال أمام دكة بدلاء نادي أهلي طرابلس مما أغضب الفريق المنافس.

بحضور كهربا، اشتباكات واقتحام الجماهير تثير الفوضى في ديربي طرابلس بين الأهلي والاتحاد

وشهدت المباراة أجواء متوترة بعد نزول اللاعبين من دكة الاحتياط لأرضية الملعب للاشتباك مع لاعبي الاتحاد، والذي يتواجد في صفوفه اللاعب المصري محمود كهربا، حيث اشتعلت الأزمة بعدما اشتبك اللاعبين بالأيدي، مما اضطر حكم المباراة لمنح البطاقات الصفراء لعدد كبير من اللاعبين.

بحضور كهربا، اشتباكات واقتحام الجماهير تثير الفوضى في ديربي طرابلس بين الأهلي والاتحاد

بعدها اقتحمت جماهير أهلي طرابلس الملعب في مشهد فوضوي، حيث تسبب الاقتحام في حالة من الذعر، ليتم على الفور إخلاء أرض الملعب، حيث غادر اللاعبون إلى غرف الملابس تحت حراسة أمنية مشددة، دون استكمال المباراة.

يدخل أهلي طرابلس المواجهة متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، بعدما ضمّن التأهل رسميًا إلى المرحلة النهائية منذ الجولة الثالثة، ويسعى إلى توسيع الفارق وتعزيز صدارته.

في المقابل، يخوض الاتحاد اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بقيادة المدرب الوطني حمدي بطاو، الذي تسلّم المهمة خلفًا للإسباني جاريدو، عقب الخسارة القاسية أمام السويحلي في الجولة الماضية.

استكمال الدوري الليبي في إيطاليا

فيما أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميًا أن مرحلة التصفيات النهائية للدوري الليبي الممتاز، التي تضم ستة فرق، ستقام في مدينة ميلانو بإيطاليا.

وأوضح الاتحاد الليبي في بيان رسمي أن هذه الخطوة التاريخية تتم برعاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وبدعم من الحكومة الإيطالية.



وشدد على أن التجهيزات الإدارية واللوجستية جارية بالفعل، حيث تعمل وزارة الرياضة الليبية بالتعاون الوثيق مع السلطات الإيطالية لضمان ظروف مثالية وسيعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قريبًا عن الإجراءات الخاصة بالأندية المشاركة.



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