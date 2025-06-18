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رياضة

ورطة ليفربول في الموسم الجديد بسبب محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

الدوري الإنجليزي،  يواجه ليفربول أزمة قوية في الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي بسبب غياب هدافه  محمد صلاح في عدة مباريات هامة خلال فترة كأس الأمم الإفريقية.

مباريات يغيب عنها محمد صلاح عن ليفريول 

ومن المتوقع أن يغيب عن المباريات التالية خلال مشاركاته مع منتخب مصر في الأمم الأفريقية..
- ليفربول ضد توتنهام: المقرر إقامتها في 20 ديسمبر
- ليفربول ضد ولفرهامبتون واندررز: المقرر إقامتها في 27 ديسمبر
- ليفربول ضد ليدز يونايتد: المقرر إقامتها في 30 ديسمبر

وإذا تأهلت مصر إلى مرحلة خروج المغلوب، قد يغيب صلاح أيضًا عن:
- ليفربول ضد أرسنال: المقرر إقامتها في يناير إذا تأهلت مصر لدور الستة عشر 
- ليفربول ضد فولهام: في 3 يناير، إذا تأهلت مصر إلى الدور ثمن النهائي 
- ليفربول ضد أرسنال: في 7 يناير، إذا تأهلت مصر إلى ربع النهائي 
- ليفربول ضد بيرنلي: في 17 يناير، إذا وصلت مصر إلى نصف النهائي

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريميرليج، عن جدول مباريات ليفربول حامل اللقب في البطولة للموسم الجديد 2025 /26.

 

جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد

ويبدأ زملاء محمد صلاح الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث فيما سيكون باقي المباريات كالتالي..

 مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي 

 

- الجمعة 15 أغسطس:
   - *ليفربول ضد بورنموث*: الساعة 8:00 مساءً 
- السبت 16 أغسطس:
   - *أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد*: الساعة 12:30 ظهرًا 
   - *برايتون أند هاف ألبيون ضد فولهام*
   - *نوتنجهام فورست ضد برينتفورد*
   - *سندرلاند ضد وست هام يونايتد*
   - *توتنهام هوتسبير ضد بيرنلي*
   - *ولفرهامبتون واندررز ضد مانشستر سيتي*: الساعة 5:30 مساءً 
- الأحد 17 أغسطس:
   - *تشيلسي ضد كريستال بالاس*: الساعة 2:00 مساءً 
   - *مانشستر يونايتد ضد أرسنال*: الساعة 4:30 مساءً 
- الاثنين 18 أغسطس:
   - *ليدز يونايتد ضد إيفرتون*: الساعة 8:00 مساءً

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