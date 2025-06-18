الإسماعيلي يقرر إحالة أحمد الشيخ للتحقيق بسبب الهجوم على الإدارة

استقر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، إحالة أحمد الشيخ لاعب الفريق إلى التحقيق بعد ظهوره في مقطع فيديو يهاجم إدارة النادي بسبب عدم تحمل نفقات علاجه.

وقال أحمد الشيخ في حديثه عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "فضلت الرحيل للإسماعيلي رغم أنني كنت على وشك التوقيع إلى مودرن سبورت، ولكنني أحب الدراويش، وتقديرا لمكالمة مدربي السابق الراحل إيهاب جلال، عانيت من إصابة في غضروف الركبة مع بداية انضمامي للإسماعيلي ولعبت في شهر مارس/آذار 2024، رغم أنني لم أكن في أتم الجاهزية لحاجة الفريق لخدماتي".

وأضاف: "إصابتي تجددت وسافرت إلى ألمانيا للعلاج وأصبحت بحاجة لجراحة تنظيف الركبة وذهبت إلى قطر من أجل التأكد من حاجتي للجراحة وقررت العلاج هناك، ولم أحصل وقتها على أي أموال من الإسماعيلي، خضعت للجراحة والعلاج في قطر خلال شهر أغسطس/آب الماضي على نفقته الخاصة ووصلت تكلفة الجراحة إلى 600 ألف جنيه بخلاف العلاج، ولكن إدارة الإسماعيلي ترفض دفع مستحقات العلاج".

وأمضى: "قمت ببيع سيارتي من أجل الخضوع للعلاج، وانتظار الإسماعيلي أمر مهين وخاصة أنني حصلت على وعود لم يتم تنفيذها".

فيما رد مصدر داخل الإسماعيلي بأن الإدارة تدرس التحقيق مع أحمد الشيخ بشأن تصريحاته، موضحا أن الإدارة لن تقصر في دعم اللاعب ولكن سيتم التواصل معه بشأن المستندات الخاصة بعلاجه.

محسن عبد المسيح يعلن استقالته من مجلس الإسماعيلي

فيما أعلن محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلى ، استقالته من منصبه فى بيان رسمي عقب انتهاء موسم الدراويش بشكل رسمي أمس بنهاية مباراة إنبى، التى حصل فيها الفريق الأصفر على برونزية كأس عاصمة مصر.

وجاء نص بيان محسن عبد المسيح كالتالي: "جمهور النادي الإسماعيلي العظيم أتصور أنها المرة الأولى التي يحرص فيها عضو مجلس إدارة النادي بتقديم استقالته من منصبه إلى جمهور النادي قبل تقديمها إلى النادي أو الجهة الإدارية، وذلك من خلال إيماني بأن جماهير النادي الإسماعيلي العظيمة سوف تتفهم موقفي بصورة سليمة وتلك الجماهير هي التي صنعت اسم (سيحا) منذ انتقاله من نادي الشمس بمطلع الثمانينات إلى شمس شموس الأندية النادي الإسماعيلي العريق والكبير. ومن أجل ذلك قمت بترشيح نفسي لمجلس إدارة النادي واختارتني الجمعية العمومية كعضو بمجلس الإدارة وكان لابد أن أرد الدين إلى الكيان وإلى جماهير النادي ".

وأضاف محسن عبد المسيح: “يعلم الله أنني طوال تواجدي كعضو منتخب في مجلس الإدارة ومن أغسطس 2023 لم أوافق على قرار سبب ضررا ولو يسيرا لكيان النادي أو فريق كرة القدم ولدى كل الوثائق الثبوتية التي تؤكد موقفي الحريص على مصالح النادي طوال 22 شهر الماضية وللحقيقة اني قد تقلدت مناصب عديدة ومختلفة بالنادي الإسماعيلي من قبل وكان موقفي ثابتا وهو الحرص على مصلحة النادي كعضو مجلس إدارة سابق عام 2011 أو مديرا للكرة أو عضو لجنه فنيه عام ١٩٩٧ عندما حصل الإسماعيلي على كأس مصر مع الكابتن على أبو جريشة والكابتن ميمى درويش أو مستشار فني لمجلس الإدارة عام ٢٠٢١ أو المشرف العام على قطاع الكرة والفريق الأول وقطاع الناشئين أو رئيس قطاع الناشئين والبراعم عام ٢٠١٢ في مجلس الحاج أبو السعود وأيضا عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم أو اي موقع سابق لي بالنادي الإسماعيلي وإلى الدقيقة الأخيرة”.

وأكمل عضو مجلس الإسماعيلى: "كنت على قناعة بتقديم أفضل ما لدي حتى نهاية المرحلة ذاتها. لكن بالوقت الحالي أري نفسي مختارا للاستقالة من مجلس الإدارة وعن قناعة تامة كون الأمر يختلف تماما عن الفترات السابقة التي كان يحكمها الود والتفاهم والاحترام للوصول إلى أعلى درجات الأداء الإداري والفني وهو لم يتوفر على الإطلاق - مع كل الاحترام والتقدير داخل مجلس إدارة النادي الحالي".

وأتم عبد المسيح بيانه قائلا: "أرجو أن يتقبل جمهور النادي الإسماعيلي العظيم اعتذاري عن الاستمرار بمجلس إدارة النادي وما ذكرته سلفا يؤكد أني لم أقفز من المركب بأي حال من الأحوال وإنما حاولت بأقصى ما لدى أن أكون عند حسن ظن الجمهور والجمعية العمومية وسأتقدم باستقالتي على الفور للسيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي وللجهة الإدارية. أشكركم جميعًا ودائما معا لخدمة النادي الإسماعيلي".

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