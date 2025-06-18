الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرار مخالف، الأهلي يتحدى اتحاد تنس الطاولة بسبب أزمة إيقاف لاعبيه

خالد عصر ويوسف عبد
خالد عصر ويوسف عبد العزيز مع منتخب تنس الطاولة

يشهد اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي أزمة كبيرة بسبب التراجع في قرار أحقية النادي الأهلي بضم لاعبي المنتخب يوسف عبد العزيز وخالد عصر، بعد صراع بينه وبين نادي إنبي.

وشهدت الساعات الأخيرة صدور قرار من اتحاد تنس الطاولة بتعليق مشاركة يوسف عبد العزيز وخالد عصر مع النادي الأهلي في نهائيات الدوري الممتاز.

قرار مخالف، الأهلي يتحدى اتحاد تنس الطاولة بسبب أزمة إيقاف لاعبيه
قرار مخالف، الأهلي يتحدى اتحاد تنس الطاولة بسبب أزمة إيقاف لاعبيه

وقال الاتحاد في قراره أن التعليق جاء لحين صدور قرار نهائي من اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة للبت في أزمة قيد اللاعبين.

ورفض الأهلي قرار اتحاد تنس الطاولة متمسكا بحقه في مشاركة اللاعبين في نهائيات الدوري الممتاز خاصة وأن الاتحاد أقر في وقت سابق بأحقية القلعة الحمراء في قيد كل من يوسف عبد العزيز وخالد عصر.

وأرسل النادي الأهلي خطابا لاتحاد تنس الطاولة يرفض من خلاله قرار تعليق مشاركة اللاعبين المذكورين في نهائيات الدوري الممتاز.

وقال الأهلي في خطابه أن تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في الأزمة مخالفا لكل اللوائح والقوانين.

وأوضح الأهلي أن اللوائح أنصفته في أزمة قيد اللاعبين ضمن صفوفه وأن ما يحدث حاليا من جانب اتحاد تنس الطاولة هو أمر غير مقبول.

وتمسك النادي الأهلي بحقه القانوني في قيد اللاعبين رافضا قرار اتحاد تنس الطاولة بتشكيل لجنة لشئون اللاعبين بشكل مفاجئ من أجل إعادة فتح ملف لاعبيه.

هنا جودة تتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي

فيما واصلت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، تقدمها في التصنيف العالمي لتنس الطاولة للسيدات لتحتل المركز الـ24 عالميًا.

وبذلك تحقق هنا جودة أفضل تصنيف لها في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، حيث كانت تحتل المركز الـ25 في تصنيف الشهر الماضي.

وحافظت هنا جودة، على المركز الأول عربيًا وإفريقيًا، حيث تتربع على الصدارة منذ فترة كبيرة، ولازالت تتواجد في المركز الأول.

يذكر أن هنا جودة انضمت إلى نادي ميتز الفرنسي، حيث تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد وتشارك في منافسات الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنس الطاولة الشباب والرياضة الأهلي خالد عصر يوسف عبد العزيز

مواد متعلقة

الشباب والرياضة: أول نظام شامل للفحص الطبي بالأندية بمشاركة 2500 رياضي من سموحة

تنس الطاولة، يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبي يتأهلان للدور الثالث ببطولة العالم

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

تطبيق زيادة الأجرة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من هذا الموعد

رابط سريع، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في جميع المحافظات

بعد تصديق الرئيس، موعد تطبيق العلاوة والحافز الجديد للموظفين

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

بأصوات مرعبة ودمار شامل، إيران تهدد الإسرائيليين وتطالبهم بالتخلي عن نتنياهو (فيديو)

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

واشنطن تحرك 30 طائرة عسكرية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على إيران

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

آخر تطورات سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-6-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 18-6-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بتجنب المشاكل والخلافات

ما هو الغثاء الأحوى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم التكريم في المنام وعلاقته بالسعادة والتطورات الإيجابية

المزيد
الجريدة الرسمية