الأربعاء 18 يونيو 2025
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رياضة

أحمد حمدي يخضع للتحقيق في الزمالك بسبب منشورات إنستجرام

أحمد حمدي
أحمد حمدي

خضع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، لجلسة تحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، وذلك على خلفية ما بدر منه مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام”.

 

مخالفة للوائح الفريق الأول

وقام اللاعب بنشر تعليقات تتعلق بعلاقته بالنادي وظروفه الأخيرة، وهو ما اعتبرته الإدارة خرقًا واضحًا للوائح الداخلية التي تمنع اللاعبين من مناقشة الأمور الإدارية أو الفنية على السوشيال ميديا دون إذن مسبق، حفاظًا على استقرار الفريق واحترام التسلسل الإداري داخل النادي.

رفع نتائج التحقيق إلى مجلس الإدارة

ومن المقرر أن تقوم الإدارة القانونية بعرض تقريرها الكامل بشأن جلسة التحقيق على مجلس إدارة الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، خلال الساعات المقبلة، لاتخاذ القرار المناسب بشأن اللاعب وما إذا كان سيتم توقيع عقوبة عليه أو الاكتفاء بالتنبيه.

الإدارة تتحرك لضبط الانضباط داخل الفريق

ويأتي هذا التحرك من إدارة الزمالك في إطار سياسة الانضباط التي ينتهجها النادي خلال الفترة الحالية، لضمان التركيز الكامل من اللاعبين وعدم السماح بظهور أزمات عبر وسائل التواصل قد تؤثر على صورة الفريق واستقراره.

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