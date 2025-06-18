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خارج الحدود

برا وبحرا، أمريكا تبدأ إجلاء رعاياها من الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

أصدر السفير الأمريكى لدى الاحتلال الإسرائيلي مايك هوكابي، اليوم الأربعاء، "رسالة عاجلة" للأمريكيين الراغبين بمغادرة إسرائيل، قائلًا إن السفارة تعمل على تنظيم رحلات إجلاء جوية وبحرية، وسط تصاعد الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران.

أمريكا تنظم رحلات لإجلاء رعاياها من إسرائيل

وقال السفير الأمريكى فى إسرائيل على منصة "إكس": "رسالة عاجلة للمواطنين الأمريكيين الراغبين بـ مغادرة إسرائيل، تعمل السفارة على تنظيم رحلات إجلاء جوًا وبحرًا"، وحث على التسجيل للحصول على أحدث المستجدات من خلال برنامج السفر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

 

وكان هوكابي أشار يوم الإثنين الماضى، إلى حدوث بعض الأضرار الطفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني بالقرب من فرع السفارة في تل أبيب، ولا إصابات في صفوف الموظفين الأميركيين.

إغلاق السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة نظرا للأوضاع الأمنية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن السفارة الأمريكية في القدس (المحتلة) ستغلق أبوابها من الأربعاء إلى الجمعة نظرًا للوضع الأمني ​​في المنطقة، وامتثالًا للتوجيهات الإسرائيلية.

 

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان: "نظرًا للوضع الأمني وامتثالًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستغلق السفارة الأميركية في القدس من الأربعاء حتى الجمعة، ويشمل ذلك القسمين القنصليين في القدس وتل أبيب".

 

وأوصت عدة دول من بينها الصين وبريطانيا، مواطنيها بمغادرة إسرائيل، نظرًا للمخاطر الكبيرة الناجمة عن الحرب بين إيران وإسرائيل.

صافرات الانذار تدوي بتل أبيب بعد إطلاق صاروخ من إيران

الصين تنتقد الهجوم الإسرائيلي على إيران وتحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة

 

 

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