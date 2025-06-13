السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نتابع الوضع عن قرب في سفارتنا وسنبقى هنا طوال الليل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فجر اليوم الجمعة، بأن إسرائيل بدأت بمهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسماع دوي عدة انفجارات في طهران.



وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "نتابع الوضع عن قرب في سفارتنا بالقدس وسنبقى هنا طوال الليل"، كما أكدت وكالة نور الإخبارية الإيرانية الحكومية: سماع دوي انفجار شمال شرق طهران.

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