واشنطن تغلق سفارتها في القدس امتثالا للتوجيهات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن السفارة الأمريكية في القدس ستغلق أبوابها من الأربعاء إلى الجمعة نظرا للوضع الأمني ​​في المنطقة وامتثالًا للتوجيهات الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة في بيان "نظرا للوضع الأمني وامتثالًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستغلق السفارة الأمريكية في القدس اليوم الأربعاء 18 يونيو حتى الجمعة 20 يونيو، ويشمل ذلك القسمين القنصليين في القدس وتل أبيب".

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي قد أعلن الإثنين الماضي، أن صاروخًا إيرانيًّا سقط قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب؛ ما أدّى إلى أضرار طفيفة دون تسجيل أي إصابات بين الموظفين.

ولفت في تصريح إلى أن "السفارة وملحقاتها ستبقى مغلقة اليوم كإجراء احترازي".

وأضاف السفير: "أولويتنا القصوى هي سلامة طاقمنا الدبلوماسي، وسنواصل متابعة التطوّرات بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية".

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