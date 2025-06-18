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خارج الحدود

تل أبيب تحذر الإسرائيليين: ادخلو المخابئ

ملاجئ إسرائيل، فيتو
ملاجئ إسرائيل، فيتو

أفاد جيش الحرب الإسرائيلي، مساء اليوم، برصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على الاحتلال.

صفات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها

كما نقلت وسائل إعلام عبرية، أن السلطات تطلب من الإسرائيليين الآن، تقليل حركتهم ودخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار في الدقائق المقبلة.

في ذات السياق أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار فى تل أبيب وضواحيها، فيما زعم مصدر عسكري رصد إطلاق نحو 8 صواريخ إيرانية على الاحتلال.

 

جيش الاحتلال يعلن اعتراض 4 صواريخ إيرانية

ونقلت إذاعة جيش الحرب الإسرائيلي، عن مصدر عسكري زعمه، تمكن الدفاع من اعتراض 4 صواريخ أطلقت من إيران.

فى ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها خلال وقت سابق من اليوم الأربعاء: إن أي مساعدة عسكرية أمريكية لإسرائيل تعدّ خطوة نحو زعزعة جذرية للاستقرار في الشرق الأوسط.

ووجهت الخارجية الروسية تحذيرات لواشنطن من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل أو حتى مجرد التفكير في الأمر، مؤكدة أن روسيا على اتصال مع كل من إيران وإسرائيل، وهي قادرة على تقديم جهود الوساطة في سياق الصراع بين البلدين. 

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