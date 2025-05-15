قال السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الخميس: خرجنا للتو من الملجأ بعد انطلاق صفارات إنذار سببها إطلاق صاروخ باليستي حوثي.

السفير الأمريكي بإسرائيل: خرجنا للتو من الملجأ بعد إطلاق صاروخ حوثي

وأضاف السفير الأمريكي في إسرائيل: كل صاروخ هو من صنع إيران التي تكره إسرائيل ولن تنسى أبدا أنها تكره الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم إغلاق مطار بن جوريون تحسبا لصاروخ تم إطلاقه من اليمن نحو وسط إسرائيل.

صواريخ الحوثي تستهدف وسط تل أبيب

ووثق الإعلام العبري مشاهد للحظة الهروب الجماعي لعدد كبير من المستطونين غربي مدينة القدس المحــتلة بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وبالأمس الأربعاء أعلنت جماعة الحوثي في بيان عن استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن عمليات الهبوط والإقلاع علّقت في مطار بن جوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل.

وأكد جيش الاحتلال أن سلاح الجو رصد الصاروخ، وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراضه بنجاح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

وأدى إطلاق الصاروخ إلى تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، مما تسبب بحالة من الذعر بين السكان.

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