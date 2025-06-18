نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة غدا مجانا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بجميع مدارس القاهرة مجانًا غدًا الخميس الموافق ٢٠٢٥/٦/١٩، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٧٢% في نتيجة الشهادة الاعدادية ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩١.٧٥ % وحصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٨٩.٦٨%.

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

وكان قد اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٧٧% وبلغ عدد المتقدمين ١٩٩٥٨٧ للامتحان طالب وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٥.٩٥ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٤.٥%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٨.٥ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٠.١٢ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٥٠ %.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2025

وأكدت محافظة القاهرة أنه نظرًا لتكرار ظهور بعض النتائج غير الدقيقة أو غير الصحيحة بالتزامن مع اعتماد نتيجة الإعدادية، وسنوات النقل للتعليم الأساسى، تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبث النتائج حصريًا.



وتحذر محافظة القاهرة من إعادة نشر النتائج بأى وسيلة نشر دون إذن رسمى من المحافظة حتى لا يتعرض من يفعل ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله والرجوع عليه بالتعويضات القانونية المقررة.



توزيع درجات الشهادة الإعدادية



وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024



رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس



نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على الرابط الاتي



https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages



ويتم اختيار المرحلة الإعدادية والصف الثالث الإعدادى وإدخال الاسم والرقم القومى

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