تعليم كفر الشيخ: كافة أسئلة الثانوية جاءت سهلة ومن نماذج الوزارة

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء التطوير التكنولوجي، وذلك للتأكيد على التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات، من خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وسرعة تدارك وتذليل أي معوقات من أجل حسن سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، تحقيقا لصالح أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور كل من وائل الحداد مدير مركز التطوير التكنولوجي،وأمير مكرم، مدير إدارة الإحصاء والمعلومات، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية.

التعليم: الطلاب سعداء بسهولة الامتحانات

وأعلنت المديرية أن غرفة العمليات بالمحافظة التي انعقدت خلال أداء الطلاب والطالبات امتحانات التربية الدينية والوطنية واللغة الفرنسية، لم تتلقى أي شكاوى من أولياء أمور الطلاب أو الطلاب، وأن الطلاب قد عبروا عن سعادتهم بسهولة الامتحانات، وأن الأسئلة من النماذج الوزارية التي تدربوا عليها، وسيؤدي 28 ألف و102 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد المقبل، 22 يونيو الجاري.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء الهادئة والآمنة للطلاب داخل اللجان، مع مراعاة تحقيق العدالة الكاملة والشفافية في التعامل مع جميع الطلاب، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل وفقًا لجهده.

وشدد وكيل الوزارة، على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي محاولات للإخلال بالنظام داخل اللجان، مؤكدًا على تكثيف إجراءات التفتيش داخل وخارج اللجان، وعدم السماح مطلقًا باصطحاب أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب، وعلى رأسها الهواتف المحمولة أو أي وسيلة قد تُستخدم في الغش، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الصارمة في هذا الشأن، كما تم التوجيه بزيادة التنسيق بين الملاحظين وأفراد الأمن الإداري لضبط أي مخالفة فورًا.

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