الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأعلنت المديرية أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيكون في بداية الأسبوع القادم ( الأحد أو الإثنين )بعد انتهاء المراجعة النهائية للأوائل، وتجهيز المجمع التكراري، لتحديد درجات القبول بالثانوية العامة والخاص، والدبلومات الفنية، وذلك في احتفالية كبري، وتكريم للأوائل بالتعليم العام، والأزهر.

وجاء ذلك بعد العرض والتصديق في الاحتفالية من اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وبحضور عدد كبير من النواب والشيوخ والعواقل والمهتمين بالتعليم ورؤساء مجالس الأمناء والآباء بالمحافظة.

وتقدم “فيتو” كل الخدمات التي تهم المواطنين، ونظرا لاهتمام عدد كبير وشريحة عريضة من المجتمع بـنتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بشمال سيناء  تحرص على نشرها ويحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 

ويكون مجموع  المواد 140.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

 وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية 2025 الشهادة الاعدادية اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بمحافظة شمال سيناء خالد مجاور محافظ شمال سيناء محافظة شمال سيناء

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

رابط سريع، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في جميع المحافظات

بعد تصديق الرئيس، موعد تطبيق العلاوة والحافز الجديد للموظفين

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

حقيقة رحيل أحمد عبد القادر من الأهلي وانتقاله للزمالك

الإسماعيلي يقرر إحالة أحمد الشيخ للتحقيق بسبب الهجوم على الإدارة

بأصوات مرعبة ودمار شامل، إيران تهدد الإسرائيليين وتطالبهم بالتخلي عن نتنياهو (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

آخر تطورات سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-6-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 18-6-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة بالقراءات الشاذة؟، رد حاسم من دار الإفتاء

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بتجنب المشاكل والخلافات

ما هو الغثاء الأحوى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية