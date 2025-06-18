تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأعلنت المديرية أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيكون في بداية الأسبوع القادم ( الأحد أو الإثنين )بعد انتهاء المراجعة النهائية للأوائل، وتجهيز المجمع التكراري، لتحديد درجات القبول بالثانوية العامة والخاص، والدبلومات الفنية، وذلك في احتفالية كبري، وتكريم للأوائل بالتعليم العام، والأزهر.

وجاء ذلك بعد العرض والتصديق في الاحتفالية من اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وبحضور عدد كبير من النواب والشيوخ والعواقل والمهتمين بالتعليم ورؤساء مجالس الأمناء والآباء بالمحافظة.

وتقدم “فيتو” كل الخدمات التي تهم المواطنين، ونظرا لاهتمام عدد كبير وشريحة عريضة من المجتمع بـنتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بشمال سيناء تحرص على نشرها ويحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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