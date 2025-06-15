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تعليم الفيوم: لم نرصد مخالفات في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم الفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف فبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية، لم ترصد اي مخالفات في اليوم الاول لامتحانات الثانوية العامة، كما لم يرد اي شكاوي من الطلاب تخص امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

واضاف وكيل الوزارة، أن محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري تابع امتحانات التربية الدينية من خلال غرفة عمليات المديرية، واطمأن علي سير الامتحان بسهولة ويسر، واوصي بتعميم مبادرة توزيع المياه علي الطلاب بكل لجان المحافظة.

لقاء رؤساء اللجان مع وكيل الوزارة

وكان قد التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، أمس السبت، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وشدد على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة  مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

توزيع مياه وعصائر على طلاب الثانوية العامة بمدرسة يوسف الصديق في الفيوم (صور)

وكيل تعليم الفيوم يلتقي رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن  19035 طالبا وطالبة من محافظة الفيوم، ادوا اليوم الأحد  أول امتحانات الثانوية العامة، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وهما من المواد التي لا تضاف للمجموع، أمام 41 لجنة على مستوى المحافظة، منها 40 لجنة ثانوية عامة للأصحاء، ولجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين.

 

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