إيران تعلن إسقاط 20 صاروخا إسرائيليا فوق سماء شيراز

أفادت قناة "خبر" الإيرانية، فجر اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني تمكنت من اعتراض وإسقاط 20 صاروخًا أطلقتها باتجاه مدينة شيراز، جنوب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية للقناة، إن الصواريخ الإسرائيلية تم تدميرها بالكامل في الأجواء قبل أن تصيب أي أهداف على الأرض، مشيرة إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح بوساطة منظومات متطورة من الدفاع الجوي.

وأكدت الجهات المعنية أن الوضع تحت السيطرة، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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