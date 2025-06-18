تليجراف: الصين دعمت طهران سرا بطائرات نقل تختفي عن الرادار عندما تقترب من إيران

أفادت صحيفة "التليجراف" البريطانية بأن الصين ترسل طائرات نقل تختفي عن الرادار عندما تقترب من إيران.



وذكر تقرير الصحيفة أن "البيانات أظهرت أن كل طائرة حلقت غربًا على طول شمال الصين وعبرت كازاخستان ثم جنوبًا إلى أوزبكستان وتركمانستان تختفي من على شاشات الرادار عندما تقترب من إيران".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة النهائية للرحلات كانت في كل مرة تشير إلى لوكسمبورج، ولكن الطائرات لم تصل إلى أوروبا على الإطلاق.

وقال أندريا جيزيلي، المحاضر في جامعة إكستر، للصحيفة: "لا شك أن هذه الشحنات تثير اهتمامًا كبيرًا، لوجود توقعات بأن الصين قد تساعد إيران بطريقة أو بأخرى".

وأشار الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت سابق إلى أن العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران تسبب في زيادة حادة في التوترات في الشرق الأوسط، وأن الصين "تشعر بقلق عميق إزاء الأمر".

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