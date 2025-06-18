أردوغان: ندعم حق إيران بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن لـ إيران حق مشروع في الدفاع عن نفسها بمواجهة العدوان الذي بدأ خلال استمرار المفاوضات النووية.



أردوغان: نبذل ما بوسعنا لوقف العدوان الإسرائيلي في غزة وسوريا ولبنان واليمن وإيران

وأضاف أردوغان: نبذل ما بوسعنا لوقف العدوان الإسرائيلي في غزة وسوريا ولبنان واليمن وإيران، وسنواصل القيام بذلك بكل صبر.



وتابع: اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة ضد التداعيات المحتملة على تركيا جراء الصراع الإسرائيلي الإيراني.



واستطرد: وعلى دول المنطقة ومن ضمنها إيران أخذ درس مما يحصل في منطقتنا للتفكير مليا في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن بلاده تتعرض لهجوم غير قانوني من قبل النظام الإسرائيلي، مضيفا “ندافع عن أنفسنا ضد العدوان الصارخ”.



إيران تنتقد مجلس الأمن

وتابع بقائي: مناطقنا السكنية ومستشفياتنا عرضة للقصف الإسرائيلي، والمئات استشهدوا بسبب العدوان الإسرائيلي.



وأردف: منشآتنا النووية تعرضت لقصف إسرائيلي، ونحن على اتصال وثيق مع دول العالم، ودعونا مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته.

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