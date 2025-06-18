حال اغتياله.. من يخلف علي خامنئي في إيران؟.. أسماء أبرز المرشحين لخلافة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.. وهكذا تتم عملية الاختيار

يبدو أن إيران على موعد مع سيناريوهات جديدة بدأت مع فجر 13 يونيو 2025 حينما وجهت إسرائيل ضرباتها على قلب طهران، واستهدفت قادة الحرس الثوري ومعظم المقربين من علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، وهو الاستهداف الذي جعل المحللون بمختلف توجهاتهم يؤكدون أن إسرائيل تستهدف تغيير النظام الإيراني القائم وعلى رأسه خامنئي نفسه، خاصة مع وجود محاولات سابقة بعضها كان لتغيير النظام بطرق سلمية عبر احتجاجات داخلية وجمعيها فشل.

وفي ظل تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، وتحذيرات صريحة من قادة إسرائيليين باستهداف طهران وصولًا إلى زعيم الثورة الإسلامية، يكتسب سيناريو اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أهمية قصوى لدى مؤسسات صنع القرار الإيرانية والدولية على حد سواء.

فقد كشفت الضربات الإسرائيلية الأخيرة عن هشاشة محيط خامنئي المقرب وتمكن الموساد الإسرائيلي من اختراق هذا المحيط، وأسفرت هذه الضربات عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري، ما أثار مخاوف داخل النظام بشأن الفجوة التي قد تنشأ في حال سقوط المرشد، وهو ما دعى للتفكير في سيناريو خلافة خامنئي في حال الإبقاء على تراتبية النظام السياسي الحالي في إيران.

كيف يتم اختيار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية؟

يعود اختيار المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية إلى «مجلس خبراء القيادة»، وهو المجلس الذي تأسس عام 1983 وفقًا للمادة 107 من الدستور، ويُنتخب أعضاؤه مباشرةً من الشعب لمدد ثماني سنوات بعد فحص أهلية صارم يجريه مجلس صيانة الدستور.

وتنص المواد 108 و109 على وجوب توفر شروط الإلمام بالفقه الإسلامي، والعدالة والتقوى، والبصيرة السياسية والاجتماعية، والقدرة على الإدارة والقيادة.

وعند شغور المنصب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز، يجتمع المجلس بأسرع ما يمكن لاختيار مرشح من بين أهلية الفقهاء البارزين وفق الأسبقية العلمية والشعبية.

في سياق استباقي، شكّل مجلس الخبراء لجنة سرية مكوّنة من ثلاثة أعضاء مهمتهم الأولية حصر المرشحين المحتملين لخلافة المرشد الأعلى، وذلك تحت إشراف مباشر من خامنئي نفسه وفق مصادر إيرانية.

وتبقى هويات هؤلاء الأعضاء والمرشحين سرية، ولا يُطلع عليها سوى قلة من كبار رجال الدين، معتمدةً في اختيارها على السجل العلمي والسمعة الدينية والسياسية للمتقدمين.

من يخلف على خامنئي حال استهدافه؟

ويبرز التساؤل الأهم حاليا: ماذا لو نجحت إسرائيل في اغتيال خامنئي؟ ومن هم المرشحون الأوفر حظا؟

مجتبى خامنئي

مجتبى خامنئي

يبرز اسم مجتبى ابن المرشد الحالي، الذي وُلد في طهران عام 1969، ويُعتبر المرشح الأبرز في نظر الداخل الإيراني.

ولعب مجتبى دورًا محوريًا خلف الكواليس في صنع السياسات منذ أوائل العقد الألفين، ويُقال إنه يمسك بجزء كبير من ملفات «الدولة العميقة» في مكتب المرشد.

ورغم افتقاره رسميًا إلى رتبة «آية الله» حتى عام 2022، فإن مؤيديه يشيرون إلى إصداره المعلَن منذ أغسطس 2022 بوصفه «آية الله»، مما يعزز وضعه.

آية الله علي رضا أرفعي

آية الله علي رضا أرفعي

يشغل أرفعي منصب نائب رئيس مجلس الخبراء الثاني وعضو مجلس صيانة الدستور، إلى جانب قيادته لجمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم وكونه إمام جمعة المدينة بتعيين من المرشد.

ويتمتع بمرجعية دينية معترف بها رسميًا، ويُعد من أبرز رجال الثقة المقربين من خامنئي، ما يؤهله للمنافسة بقوة على منصب المرشد الأعلى.

آية الله هاشم حسيني بوشهري

آية الله هاشم حسيني بوشهري

يشغل بوشهري منصب نائب رئيس مجلس الخبراء الأول، ورئاسة جمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم، وهو أيضًا إمام جمعة المدينة بتكليف من خامنئي. يمتلك سجلًا طويل الأمد كـ«مجلد» ومعترفٍ به كمجتهد من قبل كبار مرجعيات قم، ما يجعله مرشحًا قويًا أيضًا.

شخصيات أخرى بارزة

كما يلفت انتباه البعض اسم قاضي الثورة غلام حسين محسني إجئي، وهو متمرس في جهاز القضاء والاستخبارات، وقد يُطرح كخيار مفاجئ لضمان ثبات النظام.

غلام حسين محسني إجئي



ولا يُستبعد أيضًا ظهور أسماء أخرى من صفوة العلماء مثل أحمد خطابي ومحمد مهدي ميرباقري، الذين يُعرفون بنفوذهم في مجلس الخبراء والحرس الثوري على حد سواء.

محمد مهدي ميرباقري



ويبقى الوضع مفتوحًا على عدة احتمالات، لكن الأكيد أن مسار الخلافة في إيران يتسم بطابع مؤسسي يهدف إلى ضبط انتقال السلطة وموازنة القوى بين الجسم الديني والحرس الثوري والأجهزة الأمنية، للحفاظ على استمرارية النظام واستقراره الداخلي والإقليمي.

ويمكن القول إن العملية التي تجري خلف الأبواب المغلقة لمجلس الخبراء ستكون حاسمة في رسم مستقبل الجمهورية الإسلامية، سواء باختيار خليفة من «الدماء الزكية» المُقرّة دستوريًا أو بمرشح يحقق توافقًا بين المصالح المختلفة داخل الملالي وجناحهم العسكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.