الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

دوي انفجار شرق العاصمة طهران

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار شرق العاصمة طهران.

دوي انفجار شرق طهران 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه: بدأنا موجة هجمات جديدة على منطقة طهران.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: اعترضنا صباح اليوم 7 مسيرات أطلقت من إيران.

وفي السياق ذاته، قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء: إن "مقرات الحكومة في إيران تتعرض للقصف والتدمير بدءا من هيئة الإذاعة والتليفزيون".

 إسرائيل شنت عملية ضد إيران

وقال كاتس، عبر حسابه على منصة “إكس”: إن "جيش الإحتلال الإسرائيلي سيقصف رموزا سيادية وحكومية إضافية في إيران قريبا"، دون المزيد من التفاصيل.

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طهران إيران إسرائيل جيش الإحتلال الإسرائيلي وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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