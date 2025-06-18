السفير الروسي لدى إسرائيل: لدينا خطط لإجلاء موظفينا ولا نستبعد نقل السفارة من تل أبيب

قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، قبل قليل، أنه لا يستبعد نقل السفارة من تل أبيب وهناك خطط لإجلاء موظفينا.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

عملية لإجلاء أول دفعة من رعايا الصين من إيران

جدير بالذكر أن وكالة خدمة أخبار الصين ذكرت ، اليوم الأربعاء، أن بكين نظمت عملية لإجلاء أول دفعة من رعاياها من إيران.

وأضافت الوكالة التي تديرها الدولة أن الرعايا الصينيين غادروا البلاد برا من طهران إلى تركمانستان الثلاثاء، بحسب "رويترز".

دخول الحرب الجوية بين الخصمين يومها السادس

وشنت إيران وإسرائيل ضربات صاروخية جديدة على بعضهما البعض الأربعاء مع دخول الحرب الجوية بين الخصمين يومها السادس رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران للاستسلام غير المشروط.

لا توجد نية لقتل المرشد الأعلى الإيراني

وحذر الرئيس الأمريكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد.

وقال إنه لا توجد نية لقتل المرشد الأعلى الإيراني “في الوقت الراهن”.

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