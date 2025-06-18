إذاعة الاحتلال: إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي على إسرائيل

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي على إسرائيل منذ بداية المعركة.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الهجوم على إيران.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن الهجوم الإيراني الأخير أسفر عن إصابة 94 شخصًا وصلوا إلى المستشفيات الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية: إن إيران أطلقت 30 صاروخًا على دفعتين استهدفتا وسط إسرائيل خلال 20 دقيقة فقط بعد منتصف الليل، في تصعيد لافت للهجمات الصاروخية.



وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إيران أطلقت دفعة صواريخ ثانية على إسرائيل خلال أقل من ساعة، حيث تم إطلاق نحو 10 صواريخ، وقد جرى اعتراض معظمها، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

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