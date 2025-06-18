الأربعاء 18 يونيو 2025
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رياضة

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال ضد ريال مدريد اليوم

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كأس العالم للأندية، تترقب جماهير الكرة العربية وخاصة الجماهير السعودية، مباراة الهلال السعودي أمام ريال الإسباني، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت مصر والسعودية.

 

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال ضد ريال مدريد اليوم

تُبث مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية عبر القنوات الآتية:

قناة ام بي سي مصر 1 (MBC Masr 1).
قناة ام بي سي مصر 2 (MBC Masr 2).
قناة ام بي سي اكشن (MBC Action).

قناة DAZN الناقلة لمباراة ريال والهلال.
تردد قناة DAZN

 القناة الناقلة  لمباراة ريال مدريد والهلال

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد التابع للقناة: 12054
معامل الاستقطاب: رأسي (Vertical)
معدل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة MBC Masr 1 نايل سات 2025
التردد: 12015
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: HD

تردد قناة MBC أكشن نايل سات

تردد القناة: 11467.
الاستقطاب: عمودي (V).
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب  هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

القيمة السوقية لفريق الهلال السعودية

أما فريق الهلال السعودي فتبلغ القيمة السوقية له حاليا 154 مليون يورو فقط، أي أن القيمة السوقية لأي لاعب من ثلاثي ريال مدريد بيلينجهام ومبابي وجونيور منفردا، تتخطي القيمة الإجمالية لفريق الهلال بجميع لاعبيه.

قائمة ريال مدريد لـ كأس العالم للأندية 2025

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية لفريق ريال مدريد الإسباني، المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي انطلقت نسختها الأولى بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا.

وضمت قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025، كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دين هويسين، يوسف لخديم، جاكوبو رامون، فورتيا، دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما أندريس، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا، فيكتور مونيوز.

مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

ريال مدريد - الهلال -الأربعاء 18 يونيو 2025
22:00 السعودية ومصر - هارد روك
باتشوكا - ريد بول سالزبورج -الخميس 19 يونيو 2025
01:00 السعودية ومصر - تي كيو إل
ريال مدريد - باتشوكا -الأحد 22 يونيو 2025
22:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا
ريد بول سالزبورج - الهلال الإثنين 23 يونيو 2025
01:00 السعودية ومصر - أودي فيلد
الهلال - باتشوكا-الجمعة 27 يونيو 2025
04:00 السعودية ومصر - جيوديس بارك
ريد بول سالزبورج - ريال مدريد الجمعة 27 يونيو 2025
05:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيل.

نظام كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16. 

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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