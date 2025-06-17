مدافع ريال مدريد قبل مواجهة الهلال: نسعى للفوز بكأس العالم للأندية

أكد الإسباني الشاب دين هويسين، مدافع ريال مدريد الجديد، استعداده للمشاركة مع الفريق الملكي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهل ريال مدريد مشواره في البطولة بمواجهة الهلال السعودي، غدًا الأربعاء، على ملعب هارد روك، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

هويسين يتحدث عن لقاء الهلال

وقال هويسين، في تصريحات لمراسل برنامج "الشيرنجيتو" في الولايات المتحدة: "سعيد بالانضمام لريال مدريد، ومستعد للمشاركة في البطولة".

وأضاف "تشابي ألونوسو مدرب مميز بأفكار واضحة، وهذا ما يريد نقله إلينا".

وتابع "نريد أن نتحلى بالمبادرة، هذا ما يريده دائمًا المدرب في المباريات، ويعمل عليه في التدريبات".

وعن طريق اللعب غدًا، قال: "من الممكن أن نلعب بثلاثي دفاعي، لكن لا أستطيع أن أؤكد شيء، سترون غدًا ما ينوي المدرب القيام به، نحن مستعدون لكل شيء".

وانضم هويسين لريال مدريد، هذا الصيف، قادمًا من بورنموث الإنجليزي، مقابل 60 مليون يورو.

وأكد هويسين أن الجميع يدرك مستوى لاعبي الفريق الملكي، مضيفًا "لكنك لا تشعر بذلك فعليًا إلا عندما تكون جزءًا من المجموعة"

وأبدى المدافع المنضم حديثًا للمرينجي تركيزًا واضحًا على الهدف الأساسي، وهو التتويج باللقب، مفضّلًا عدم الإطالة في التصريحات خارج الملعب.

وأكمل: "نحن متحمسون للغاية؛ نحن ريال مدريد، وعلينا الفوز".

كما أشاد المدافع الشاب بالأجواء داخل الفريق، مسلطًا الضوء على "التواضع وروح العمل" التي لمسها لدى زملائه.

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