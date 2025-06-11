مونديال الأندية، صفقات ضرب نار بمجموعة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت ببعض الأندية الـ 23 المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بعد غلق فترة الانتقالات التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتحها من أجل الأندية المشاركة في البطولة

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

ونستعرض صفقات المجموعة الثانية بعد غلق الانتقالات الاستثنائية مساء امس الثلاثاء.

المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الثانية (B) كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

صفقات أتلتيكو مدريد

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع كليمنت لينجليت بعد رحيله عن برشلونة وتفعيل بند شراء خوان موسو بعد التوصل إلى اتفاق انتقال دائم مع أتالانتا.

كما عاد كارلوس مارتن بعد فترة إعارته إلى ألافيس.

صفقات باريس سان جيرمان

ولم يبرم النادي الفرنسي أي تعاقدات جديدة قبل كأس العالم للأندية.

صفقات بوتافوجو

ونجح فريق بوتافوجو في تدعيم مركز المهاجم رقم 9 بالتعاقد مع الأرجنتيني خواكين كوريا القادم من إنتر ميلان في صفقة انتقال حر وآرثر كابرال قادما من بنفيكا وإلياس مانويل المهاجم البرازيلي من سولت ليك سيتي، بالإضافة إلى لاعب الوسط الأرجنتيني ألفارو مونتورو والمدافع كايو بانتالياو.

صفقات سياتل ساوندرز

وضم فريق سياتل ساوندرز حامل لقب أمريكا الشمالية المهاجم أوسازي دي روزاريو صاحب الـ23 عامًا إضافةً إلى ذلك سيتمكن اللاعبان الجديدان الظهير الأيسر ترافيان سوزا والمدافع ليو بورني اللذان انضما للفريق في ديسمبر الماضي من المشاركة لأول مرة.

المجموعة الثانية



وتُعد المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025 واحدة من أكثر المجموعات إثارة، نظرًا لقوة الأندية المشاركة وخبرتها الكبيرة في البطولات القارية والدولية

مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025

15 يونيو: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة)

20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة)

20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوغو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة)

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوغو (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

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