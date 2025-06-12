لاعب الهلال السعودي يتحدث عن صعوبة مواجهة ريال مدريد (فيديو)

كأس العالم للأندية، أكد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الهلال السعودي، أن مباراتهم أمام ريال مدريد ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025، ستكون صعبة وقوية.

وأضاف كانسيلو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): مواجهة الريال صعبة وقوية دائمًا لأي خصم؛ فيمتلكون قوة هجومية ضاربة بجانب باقِ خطوط اللعب ولكننا على أتم استعداد للمباراة".

🎥 كانسيلو:



ماذا يعني لك اللعب في مونديال كأس العالم للأندية؟



التواجد ضمن أفضل 32 فريق في العالم أمر جيد ليس فقط للهلال، ولكن أيضا لصورة المملكة والدوري السعودي.



مشاركة الهلال مصدر فخر لجماهيره وشرف لي التواجد في المونديال مع افضل الفرق واللاعبين.



سنبذل قصارى جهدنا هناك. pic.twitter.com/58ukfgxEex — حمد الصويلحي (@H_swilhy) June 12, 2025

وأبدى اللاعب البرتغالي سعادته بالمشاركة بكأس العالم للأندية قائلا: "أن تكون ضمن أفضل 32 ناديًا في العالم هو أمر جيد للهلال والكرة السعودية، والدوري السعودي الذي ينمو كثيرًا في الأعوام القليلة الماضية، من خلال قدوم العديد من اللاعبين الكبار، والمشاركة بمونديال الأندية مصدر فخر لجماهيرنا، وسوف نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحلم، وسنقدم أفضل ما لدينا لتحقيقه".

وأوضح كانسيلو أن الأمر سيكون صعب في مراقبة خط هجوم ريال مدريد الذي يضم نجومًا مثل مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو ولكنه شدد في الوقت ذاته على قوة فريق ريال مدريد.



ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل

فيما أكدت تقارير صحفية نفاد تذاكر مباراة فريق الهلال ونظيره ريال مدريد الإسباني التى ستجمعهما بكأس العالم للأندية قبل أكثر من أسبوع من موعد المباراة.

نفاد تذاكر مباراة الهلال وريال مدريد

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال وريال مدريد على ملعب ملعب هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

وتضم مجموعة الهلال ونظيره ريال مدريد كل من ناديي باتشوكا المكسيكي وريد سالزبورج النمساوي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

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