مواجهات قوية اليوم بكأس العالم للأندية.. الهلال السعودي في صدام قوي مع ريال مدريد.. الصفقات الجديدة تدعم الملكي.. ومرموش يبدأ مشواره ضد الوداد

يترقب عشاق كرة القدم العربية الصدام القوي الذي يجمع ريال مدريد بنادي الهلال السعودي في كأس العالم للأندية المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية

صدام قوي بين ريال مدريد والهلال السعودي

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

ويشارك ريال مدريد بقيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، في مجموعة تضم أندية الهلال السعودي وباتشوكا وريد بول سالزبورج، حيث ضمت القائمة الصفقات الجديدة، دين هويسن، وترينت ألكسندر أرنولد، مع وجود القائد لوكا مودريتش الذي يخوض آخر موسم له مع ريال مدريد.

قائمة ريال مدريد لـ كأس العالم للأندية 2025

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دين هويسين، يوسف لخديم، جاكوبو رامون، فورتيا، دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما أندريس، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا، فيكتور مونيوز.

صفقات ريال مدريد الجديد ضد الهلال

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ترينت أرنولد وهويسن اللاعبان الجديدان في ريال مدريد سيكونان أساسيين أمام الهلال السعودي غدًا.

وقالت الصحيفة: إن تشافي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، سيعتمد على طريقة 4-3-3 أمام الهلال.

طاقم حكام مباراة الهلال السعودي وريال مدريد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن تعيين الأرجنتيني فاكوندو تيلو، لإدارة مباراة ريال مدريد الإسباني أمام الهلال السعودي

وسيقود تيلو، الذي يحمل الشارة الدولية منذ عام 2019، طاقمًا تحكيميًا أرجنتينيًا يضم كلًا من خوان بابلو بيلاتي وجابرييل تشادي كحكمين مساعدين، بينما سيكون المكسيكي سيزار راموس حكمًا رابعًا.

بشرة سارة للهلال السعودي

تلقى فريق الهلال السعودي دفعة معنوية وفنية قوية قبل مواجهة ريال مدريد حيث أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عودة نجمه البرتغالي جواو كانسيلو إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في الأسابيع الماضية.

وشارك الظهير الأيمن في المران الجماعي للفريق، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح، لتتجدد آمال الجماهير الهلالية في الاستفادة من خدماته خلال المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني.

باقي مباريات الأربعاء

ويلتقي أيضا اليوم الأربعاء مانشستر سيتي بقيادة النجم المصري عمر مرموش مع الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ينطلق عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

واختارت لجنة الحكام بالفيفا طاقم حكام برازيلي لإدارة مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي مكون من:

- حكم الساحة: رامون أباتي (برازيلي)

- الحكم المساعد الأول: دانيلو مانيس (برازيلي)

- الحكم المساعد الثاني: رافائيل ألفيس (برازيلي)

- الحكم الرابع: ما نينغ (الصين)

ويبدأ اليوم بمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع أولسان هونداي الكوري في الساعة الواحدة صباحا بينما يلعب إنتر ميلان الإيطالي مع مونتيري المكسيكي في تمام الرابعة صباحا.

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