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محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح وحدة فصل مشتقات الدم، فيتو

افتتح اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية المتطورة بمستشفى الإيمان العام، في خطوة نوعية لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بجودة الرعاية الطبية في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية الصحية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتور محمد جمال، وكيل المديرية للشئون العلاجية، والدكتور أدهم طلعت مدير مستشفى الإيمان العام، والعديد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

 

 محافظ أسيوط يدشن وحدة فصل مشتقات الدم الجديدة داخل بنك الدم

 

وخلال جولته بالمستشفى، دشن محافظ أسيوط وحدة فصل مشتقات الدم الجديدة داخل بنك الدم، والتي تضم جهاز "السنترفيوج" المتطور، الذي يعد من أحدث الأجهزة في هذا المجال، ويعمل على فصل الدم الكامل إلى مكوناته الأساسية (كرات الدم الحمراء والبلازما الطازجة)، ما يمكن من استخدام الكيس الواحد لأكثر من مريض، بدلًا من اقتصاره على حالة واحدة فقط، وهو ما يسهم في ترشيد الموارد وزيادة نطاق الاستفادة العلاجية.

وأكد محافظ أسيوط أن الجهاز يعزز قدرة المستشفى على تلبية احتياجات مرضى النزيف، الأطفال المبتسرين، ومرضى العمليات الكبرى والكبد، مشيرًا إلى أن وجود هذا الجهاز يعد طفرة في الخدمة الصحية، خاصة وأنه لا يتوفر حاليًا سوى في مستشفى الإيمان، إلى جانب مستشفى أسيوط الجامعي، ومعهد الأورام، والمركز الإقليمي لنقل الدم.

وفي السياق ذاته، افتتح اللواء هشام أبوالنصر وحدة الأشعة المقطعية الحديثة، والتي تضم جهازًا متطورًا هو الأول من نوعه بشمال الصعيد بقدرة 160 شريحة، مؤكدًا أن هذا الجهاز يتفوق على كافة أجهزة الأشعة المقطعية الموجودة حاليًا في مستشفيات أسيوط، التي لا يتجاوز أعلى أجهزتها 128 شريحة.

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح حول إمكانيات الجهاز الجديد الذي يتميز بسرعته الفائقة ودقته العالية، ما يسمح بتصوير الأوعية الدموية، القلب، والدماغ بتفاصيل دقيقة، مع تقنيات متقدمة لتقليل جرعة الإشعاع والحفاظ على جودة الصورة، فضلًا عن استخدامه في التصوير الديناميكي لحالات الجلطات والأورام.

وأشار المحافظ إلى أن تجهيز الوحدة لم يقتصر على توريد الجهاز فحسب، بل شمل تدريب الفريق الطبي والفني على استخدامه، مع استمرار خطط التدريب بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتعاون مع أساتذة القلب بجامعة أسيوط لتوسيع نطاق الخدمات التخصصية في تصوير القلب.

محافظ أسيوط يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الحميات (صور)

تعمل على مدار الساعة، مستشفى القلب بجامعة أسيوط يفتتح صيدلية الطوارئ

وأكد أبوالنصر أن ما شهده مستشفى الإيمان بأسيوط اليوم من تحديث وتجهيز يعد نموذجًا لما تسعى المحافظة لتحقيقه من تطوير شامل في القطاع الصحي، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطن البسيط، وتسعى لتوفير خدمات طبية متقدمة داخل نطاق المحافظة، دون الحاجة لتحمل مشقة السفر إلى محافظات أخرى.

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