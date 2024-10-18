20 أكتوبر، ندوة توعوية عن أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمستشفيات جامعة أسيوط

ينظم قسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط، ندوة توعوية حول أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة رحاب فاروق رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتور سمير شحاته عضو اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، والدكتورة هبة بكري منسق اللجنة العليا للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة لإقليم وسط الصعيد، والدكتورة مها صلاح النجار منسق المبادرة الرئاسية للثدي بجامعة أسيوط، وناهد البدري المنسق الإداري للمبادرة.

أهمية المبادرات الرئاسية ودورها في خدمة المجتمع

وتشهد الندوة في جلستها الافتتاحية كلمة لكل من الدكتور أحمد المنشاوي، والدكتور محمود عبد العليم، والدكتور علاء عطية، والدكتور خالد عبد العزيز، والدكتورة رحاب فاروق، حول أهمية المبادرات الرئاسية ودورها في خدمة المجتمع.

المبادرات الرئاسية لأورام الثدي

كما سيشهد اليوم عدة محاضرات منها، محاضرة تعريفية عن جهود قسم علاج الأورام والطب النووي في المبادرات الرئاسية لأورام الثدي، للدكتورة مها صلاح النجار، ومحاضرة بعنوان معرفتك نور للدكتورة هبة بكري، ومحاضرة عن أهمية الفحص المبكر والفحص الذاتي لأورام الثدي للدكتورة سمر المرشدي.

يذكر، أنه يتم نقل الندوة عبر خاصية البث المباشر بالتزامن مع بث مباشر لجميع الندوات التي تقام بمختلف المستشفيات الجامعية في نفس التوقيت.

تنطلق فعاليات الندوة يوم الأحد الموافق ٢٠ أكتوبر في تمام العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

يأتي هذا في إطار الدور البارز لمستشفيات جامعة أسيوط في المشاركة الفعالة في مختلف المبادرات الرئاسية، وتأكيدا على دورها الريادي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية الشاملة.